VESNA ŠKARE OŽBOLT: ‘Zaposlenici javne uprave će kod mene raditi u dvije smjene, od 8 do 20 sati’

Škare Ožbolt rekla je kako je ne zanima ništa osim velike koalicije

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, Vesna Škare Ožbolt gostovala je na N1 televiziji, gdje je govorila o lokalnim izborima, obnovi Zagreba te aktualnoj političkoj situaciji.

Otkrila je kako je odlučila boriti se za prvu fotelju Zagreba. “Odluka da se kandidiram pala je iza poplave prošlo ljeto. Vidjela sam da ništa ne funkcionira da je gradska uprava nakon potresa bila potpuno zbunjena. Kako je odmicalo vrijeme, došla je poplava i ništa. Shvatila sam da nema koristi od Banića ni njegove ekipe i onda sam donijela odluku jer je prošlo više od pola godine, Grad nije napravio ništa, zakon je jedna donesen. Ja sam društvu arhitekata pomagala da zakon bude bolji. Država je samo bila bankar koja je samo davala novce za obiteljske kuće”, kazala je Škare Ožbolt te dodala kako je nitko osim prijatelja nije nagovarao da se kandidira.

“Teško se diše u gradu Zagrebu. Od nepotizma, od korupcije, hoćeš riješiti imovinsko-pravne odnose, pet godina ti treba. Ti gospodarstvenici i investitori su odlazili razočarani”, navodi.

‘HDZ uopće ne zanima grad’

Škare Ožbolt je mišljenja da je zagrebački HDZ zapravo “HDZ 365”.

“To je koalicija koja vlada već dva mandata. To je jedna dobro uhljebljena ekipa koja gleda svoje poslove, uvaljena u svoje stolice. Uopće ih ne zanima grad”, kazala je.

Osvrnula se na optužbe HDZ-ova kandidata Davora Filipovića vezano za financiranje kampanje.

“Sama sam stavila jumbo plakate i to 10 plakata. Ja sam na kraju sezone, kad nitko ne objavljuje ništa stavila plakate. Jedan me koštao 350 kuna. Sama sam financirala”, rekla je te dodala kako je sama puno uplatila te da planira uplatiti još novca.

‘Ja na svog muža uvijek računam’

“Moj suprug i ja sami svoja sredstva uplaćujemo. To su zajednička sredstva. Mi financiramo sami svoju kampanju za razliku od Filipovića, Klisovića i Tomaševića. Filipoviću kampanju financira HDZ i HEP, javna kompanija. Pavičić Vukičević financira grad Zagreb, ona sad objavljuje neke oglase. Reklamira urede svoje, svog zamjenika, svoje pročelnike. Vesnu financira Vesna i njezini prijatelji. Ja na svog muža uvijek računam. Drago Diklić nije ništa isfinancirao, ali je zaštitni znak Zagreba”, kaže Škare Ožbolt.

Upitana boji li se scenarija žetončića odgovorila je: “Imidž žetončića je tako jadan imidž da si to više nitko neće dopustiti, ni u parlamentu ni na gradskoj razini”, kazala je i dodala kako “nije ni u čijem obruču, ni džepu niti je tko može namlatiti”.

“Meni će u gradskoj upravi pa i u Holdingu svatko biti problem tko je višak. Međutim ja neću davati otkaze jer bi to pokrenulo sudske postupke i opet bi opteretila proračun jer bi trebala plaćati odštete. Kada u uredu gradonačelnika imate 241 čovjeka je li to normalno? A treba vam 20. Kod mene će ljudi raditi u dvije smjene, od 8 do 20”, kazala je Škare-Ožbolt.

Gradska zemljišta treba prodati jer od njih grad nema koristi, smatra.

‘Pavičić Vukičević ide Bandićevim stopama’

Komentirala je i djelovanje konkurentice Jelene Pavičić Vukičević.

“Ona praktički ide njegovim stopama. Nije se ona ništa promijenila. Za zamjenika je uzela čovjeka koji za sobom vuče cijeli interesni milje, mislim na Lovrića. Ja bi se osobno jako uplašila kada bi ta ekipa dobila vlast. Znači, sve je isto, samo njega nema. Ona je nedavno izjavila da je žičara sigurna, mene je to zaprepastilo.

Je l’ to normalno da je netko samo zbog kampanje izjavio da je žičara sigurna, a izvješće je negativno. Još nije u funkciji i pitanje je kada će biti. Od 8 sigurnosnih držača njih 4 su u funkciji. Pitanje je koliko će se još platiti da bi se žičara stavila u funkciju. Pitanje je i tko će odgovarati za ovo dosad. Ona preuzima na sebe veliku odgovornost. Nadam se da i ona ima dvojno državljanstvo Švedsko…”, rekla je Škare Ožbolt.

Osvrnula se i na Tomislava Tomaševića, rekavši kako ne smatra da mu je pobjeda osigurana iako je po anketama favorit.

“Skupio je zavidan broj potpisa, ali kada pogledate koliko je mjesnih odbora napravio, to je vrlo malo. Mogao je zakoračiti u svaki mjesni odbor, a nije. Nije to nešto velik broj u odnosu na ono što smo mi skupili. Nisam sigurna da to izgleda onako kako se to prikazuje u javnosti”, rekla je.

‘Ne zanima me ništa drugo osim velike koalicije’

Otkrila je i detalje svoje ideje velike koalicije u Skupštini.

“Vama je to nerealno. Naravno da je to vama nezamislivo. To je stvar samo političke zrelosti i pameti i odgovornosti prema Zagrepčanima. Obnova u gradu nije ni počela. Te priče koje Pavičić Vukičević priča su neistine. Ako je 92. mogla biti napravljena velika koalicija, može i Zagreb. Možemo stisnuti zube i izgurati četiri godine i raditi samo za Zagreb. Ne zanima me ništa drugo osim velike koalicije.

Bez velike koalicije ću biti u oporbi i lijevima i desnima. Iza mene ne stoji nitko. Stvar je u tom da veliku koaliciju rade pametni ljudi koji gledaju opći interes. Glupi ljudi samo gledaju sebe”, kazala je Škare Ožbolt.

Komentirala je navode da je plagirala dio Mostova programa, rekavši kako to nije istina. “Ni u jednom dijelu se nije pojavio Mostov program. Dijelovi rečenica Mostovog programa su se pojavili u komentarima. Tu su volonteri upisivali ono što su im građani rekli. Naš program je bio netaknut i nije bio plagiran”, kazala je.

Najavila tri najvažnija projekta

“Obnova, sređivanje gradske riznice i započeti infrastrukturne projekte koji su već u prostornom planu. Treba napraviti novi GUP. Hipodrom bi prebacila u Brezovicu. S crkvom ibi se dogovorili da obnovimo dvorac, napravili bi sjajan turistički dio. Stavljam nos u praktički svaki dio grada. Centar je zapušten. Jakuševac treba zatvoriti. Svi govore o tome, a nitko ne govori o bombama koje se nalaze u dijelovima grada. To treba maknuti i grada.

Ja nemam namjeru ulaziti u priču tko će upravljati Dinamom. Obaveza gradonačelnika je riješiti pitanje stadiona na način da se konzultira Skupština. Moj prijedlog je da se to napravi pravom građenja na 99 godina. Ne znam zašto se 20 godina vuče priča novog stadiona kada se to može jednostavno riješiti”, zaključila je Škare Ožbolt.