VESNA ŠKARE OŽBOLT ODGOVORILA JE LI ‘TROJANSKI KONJ’ HDZ-A: ‘Nisam niti ičiji zec. Ja mogu biti samo lovac’

Vesna Škare Ožbolt objasnila zašto se odlučila za kandidaturu za čelno mjesto u gradu Zagrebu: ‘Sve me to podsjetilo na vremena, u kojima kada sam sudjelovala, radila sam reintegraciju i bavila se takvim stvarima – i zaista je to sve dobro završilo’

Potres i sve što je nakon njega slijedilo bio je motivacija da se jedna političarka uključi u utrku za čelno mjesto u gradu Zagrebu. “Dolazi nam gradonačelnica”, piše na plakatima koji su se prije nekoliko dana pojavili po Zagrebu. Za sve one koji su se pitali je li to možda Kolinda Grabar-Kitarović ili Anka Mrak-Taritaš ili Sandra Švaljek – iznenađenje. To je Vesna Škare Ožbolt – bivša ministrica pravosuđa saborska zastupnica i nekoć bliska suradnica Franje Tuđmana.

“Kada sam vidjela kako Gradska uprava i gradonačelnik funkcioniraju u kriznim situacijama koji su možda najteži u posljednjih sto godina… Kada sam vidjela da se Gradska skupština uopće ne sastaje. Da je potres bio u ožujku, a oni su se sastali u svibnju i to na virtualnom skupu. Da nema koorodinacije i komunikacije kako nešto napraviti i da su ljudi prepušteni sami sebi i da traže, lutaju…Sve me to podsjetilo na vremena, u kojima kada sam sudjelovala, radila sam reintegraciju i bavila se takvim stvarima – i zaista je to sve dobro završilo”, kazala je Škare Ožbolt zašto se odlučila za kandidaturu, javlja RTL.

“Kad sam sve to vidjela to mi je bilo toliko jadno da sam se odlučila aktivirati. Nakon potresa došle su korona i poplava, koja je isto tako pokazala svu jad i bijedu te neorganiziranost i istrošenost Gradske uprave”, kazala je.

EVO TKO STOJI IZA PLAKATA ‘DOLAZI NAM GRADONAČELNICA’ U ZAGREBU: Poznata političarka najavila kandidaturu za ‘šeficu grada’

Bandić više nema motiva?

Odgovorila je na pitanje smatrali li da je ovo zaista kraj Milana Bandića na vlasti u Zagrebu. “Kada je netko 20 godina na vlasti, a sada je sve gore i gore. Vidi se da više nema motiva, da je to jedna zasićenost i istrošenost. Nećemo ni govoriti o aferama, kumovima, proračunskim sredstvima koja se troše na čudne načine. Netransparentnost u postupanju”, rekla je te dodala kako je u godinama u kojima se nije bavila politikom nego privatnim poslom “jako dobro skenirala rad Gradske uprave”.

“Tamo ima stvarno jako dobrih ljudi koji uopće ne dolaze do izražaja, ima onih koji su se potpuno otuđili od ljudi. Građani ne doživljavaju gradsku upravu kao svoj servis i kao nešto što im može pridonijeti kvaliteti života i usluga već je to sve veća i veća otuđenost”, kazala je.

Obnova Zagreba

Smatra kako sredstva koja se prikupe za obnovu od potresa moraju biti iskorištena na pametan način. “Ako ćemo samo premazivati i flekati i parcijalno rješavati stvari, a ne gledati širu sliku… Kroz ova sredstva koja dođu moramo napraviti kvalitetnu obnovu i Gornjeg i Donjeg grada, osmisliti urbanu obnovu, vratiti identitet Zagrebu koji se istopio”, rekla je Škare Ožbolt.

Njezina ideja je da se infrastrukturna poduzeća iz Holdinga održe na jednom mjestu, dok se drugih treba riješiti. “Mora se urediti infrastruktura grada, a ne da nam se događaju ovakve poplave u samom središtu grada”, kazala je. Kao prioritete je navela da se novac za obnovu mora kvalitetno potrošiti i stvoriti identitet grada.

“Nije isto zakrpati stvari ili obnoviti zapuštene dijelove centra grada. A prilično je zapušten, to se sada jako vidjelo. Kao da je izbilo nešto staro i trulo na površinu. Moramo osmisliti identitet grada i privući investicije i osigurati efikasnu upravu. Povećati transparentnost i ugovora koji se sklapaju, objaviti građanima na što se troši proračunski novac”, kazala je.

Je li Trojanski konj HDZ-a?

Na pitanje o spekulacijama da je ona “Trojanski konj” HDZ-a koji bi trebao poslužiti da se razdijele glasovi i da olakša HDZ-ovom kandidatu, koji bi mogao biti Vili Beroš, da uđe u drugi krug, odgovorila je da ona nije ničiji “Trojanski konj”. “Nisam niti ičiji zec. Ja mogu biti samo lovac”, odgovorila je.

Komentirala je i potencijalne protukandidate. “Vili Beroš je ministar zdravstva i to u vrijeme najveće pošasti zdravstvene korone, problema u zdravstvu ima na pretek… Ne razumijem taj način razmišljanja. Ima još ljudi koji bi se mogli kandidirati i neka se kandidiraju, ali ako se netko prihvati mjesta ministra zdravstva onda bi se trebao fokusirati na to da riješi probleme u zdravstvu”, kazala je te pozvala sve da se kandidiraju i pokažu svoje programe biračima.

“Mislim da nakon 20 godina ovakve jedne jedinstvene politike, mislim da treba napraviti ozbiljan zaokret”, kazala je te zaključila da bi bilo dobro da žena dođe na čelo Zagreba.