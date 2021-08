Bivša kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Vesna Škare Ožbolt ponovno je problematizirala sporu obnovu nakon potresa te najavljene izmjene Zakona o obnovi. Istaknula je da se vrijedi zapitati kako smo tek sad shvatili da su imovinsko-pravni odnosi problem, kada se to znalo i u vrijeme donošenja Zakona. Dodala je da se to "trebalo riješiti tada".

“Imamo sustav obnove, mi smo zemlja obnove. Za vrijeme rata, mi smo imali takvih problema, država je obnovila kuću i upisala se ako to netko nije mogao riješiti. Pogledajte Njemačku nakon poplava, oni ne pitaju može li se nego rješavaju, besplatno. Imate obiteljske kuće koje su u blokadi. Imate konstrukcijsku obnovu koja je 40 posto obnove, ljudi nemaju sredstava za cjelovitu obnovu, a država će vratiti 80 posto čega? Konstrukcijske obnove? Ja sam gotovo svaki dan u kontaktu s ljudima koji su izbezumljeni i nemaju novca. Sistemske obnove nema ni za obiteljske kuće, a poseban tumor je centar grada i višestambeni objekti”, poručila je na N1.

'Ovo ne može pasti na teret građana'

Osvrnula se i na drastična poskupljenja gotovo svog građevinskog materijala. Prema njenom mišljenju, država je i ovdje napravila propust. "Činjenica je da država nije oslobodila ljude PDV-a na građevinski materijal. Da je, situacija bi bila podnošljivija, građevinski materijal je otišao od 100 do 150 posto gore”, naglasila je Škare Ožbolt i dodala da država kasni.

“Ovo ne može pasti na teret građana. Ako to padne na njihova leđa mi nećemo imati obnovu još deset godina, nećemo imati ni srušene objekte. Imate nekoliko izvora sredstava, EU fondovi, Fond solidarnosti, Svjetska banka, a mi to rješavamo iz donacija, pa to je apsurdno. Bez intervencije države ništa se neće moći napraviti. Država treba obnoviti kuće i upisati se na njih svima onima koji to ne mogu sami. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova”, istaknula je.

Upozorila je da u obnovi ne smije biti mjesta politikanstvu ili političkom nadmetanju. “To je tema gdje najpametnije glave treba staviti na kup ne pitajući tko je tko i kojoj stranci pripada. Svi su u teškoj situaciji, doći će izbori za četiri godine i nadam se da ljudi neće zaboraviti kako se tko ponašao. Ima pitanja koja ne trpe nikakvu podjelu, a to su pitanja obnove”, rekla je i dodala da kriminal u obnovi uvijek nađe svoje puteve, kao i za vrijeme poratne obnove.

Suludo je smjenjivati Vanđelića

Secirala je i rad Fonda za obnovu. Ističe da njihov odnos s Ministarstvom graditeljska ne bi trebao biti tema Zakona.

“Potpuno suludo bi bilo sada mijenjati čelnika Fonda jer zakon nije dobar. Točno se zna tko što radi u ovoj priči. Ako 100 rješenja dnevno treba rješavati da bi se riješilo do kraja godine, a rješava se njih četiri ili pet tjedno, pa jesmo li normalni? Očito nema ljudi ili nisu dovoljno stručni da to riješe. Ako ne napravimo da izmjene i dopune budu operativno provedive do kraja godine opet se ništa konkretno neće raditi”, smatra Škare Ožbolt.

Ističe da bi bilo "stvarno jadno" da se donese izmjena Zakona po kojoj bi se moglo smijeniti Damira Vanđelića. "On je doveden kao vrlo stručna osoba. Bio je hvaljen dok nije rekao da neće ići za gradonačelnika. Onda se polako ta slika počela crniti, samo zato što je rekao ne. Ja sam predugo bila u Saboru i neki put se dogodilo da u posljednjoj minuti uleti neka izmjena ili dopuna kroz amandman gdje se potpuno struktura promjeni. Tehnički se može dogoditi, ali to bi bilo stvarno jadno”, zaključila je Škare Ožbolt.