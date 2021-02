VESNA ŠKARE OŽBOLT KREĆE U PREDIZBORNU KAMPANJU: Vodit će ju HDZ-ovac poznat iz afere WhatsApp

Šimunović je odlučio biti šef kampanje Vesne Škare Ožbolt koja će kao dugogodišnja državna dužnosnica HDZ-a, bliska suradnica predsjednika Franje Tuđmana, privući i dio birača koji bi inače glasovao za kandidata HDZ-a

Vesna Škare Ožbolt sutra će službeno krenuti u predizbornu kampanju.

Ispred zgrade Državnog arhiva predstavit će svoj program, internetsku stranicu i ljude koji će bivšoj ministrici pravosuđa, koja se prije više od deset godina prestala aktivno baviti politikom, pomagati u pokušaju da zamijeni Milana Bandića.

Kampanju Vesne Škare Ožbolt vodit će Ante Šimunović, nekadašnji tajnik HDZ-a u Velikoj Gorici, kojeg su krajem 2019., zajedno s još sedam kolega iz zagrebačke organizacije htjeli isključiti iz stranke zbog širenja mržnje unutar WhatsApp i Viber grupa.

JE LI MILANU BANDIĆU DOŠAO KRAJ? Ovo su svi ljudi koji ga žele srušiti s pozicije na kojoj stoluje već punih 20 godina

Šimunović neće biti kandidat na lokalnim izborima

Šimunović je odlučio biti šef kampanje Vesne Škare Ožbolt koja će kao dugogodišnja državna dužnosnica HDZ-a, bliska suradnica predsjednika Franje Tuđmana, privući i dio birača koji bi inače glasovao za kandidata HDZ-a.

Šimunović neće biti kandidat na lokalnim izborima, ali radit će aktivno na tome da Vesna Škare Ožbolt dobije više glasova nego onaj koga će HDZ poslati u izbornu utrku, prenosi Novi list.

Šimunović, međutim, nije nimalo zabrinut da će ipak na koncu biti izbačen iz HDZ-a.

“Stegovni postupak protiv mene nikad nije formalno završen, ali kako ne postoji odluka da sam isključen, i dalje sam u HDZ-u. Normalno sam glasovao kada je prošle godine biran predsjednik stranke. Ne mislim da su se mojim angažmanom u kampanji Vesne Škare Ožbolt stekli statutarni uvjeti da mi prestane članstvo jer ja se neću kandidirati mimo volje stranke, a PR-om se profesionalno bavim 25 godina. Ali, zapravo mi je svejedno što će u HDZ-u napraviti”, rekao je Šimunović.

PROGOVORIO JEDAN OD IZBAČENIH HDZ-OVACA: ‘Ma, ja sam Jandrokoviću na piku već godinama, otkad smo se sukobili u stožeru’

“Uvjeren sam da Ožbolt može pobijediti na ovim izborima”

Objasnio je što ga je potaknulo da se svrsta uz Vesnu Škare Ožbolt.

“U Zagrebu imamo HDZ 365. Šefovi pojedinih područnih odbora HDZ-a su voditelji podružnica Zagrebačkog holdinga. Cilj HDZ-a će na ovim izborima biti samo zadržavanje mjesta predsjednika Gradske skupštine, koji će, kao što je to i sada, surađivati s Bandićem. Plenkoviću to odgovara, zanima ga jedino to da mu nitko u zagrebačkom HDZ-u ne radi probleme.

Premda, dakle, moja stranka podržava Bandića, ja to ne mogu i neću i onda mi je preostalo da se uključim u kampanju nekoga tko želi da u Zagrebu dođe do promjene. To je svakako Vesna Škare Ožbolt s kojom sam »ratovao« u Velikoj Gorici, dok je ona, u koaliciji sa SDP-ovim gradonačelnikom Toninom Piculom, bila predsjednica Gradskog vijeća. Uvjeren sam da Vesna Škare Ožbolt može pobijediti na ovim izborima. Ona može Bandića istisnuti iz drugog kruga, a ako se on plasira u drugi krug, s njim se ne bi mogao nositi kandidat koji bi bio previše lijevo ili desno, jer takav nije sposoban motivirati dovoljno birača protiv aktualnoga gradonačelnika. Vesna to može, procjenjuje Šimunović, kojeg je vodstvo HDZ-a optužilo da se u nekim svojim porukama u okviru dvije WhatsApp, odnosno Viber grupe, služio govorom mržnje.”

‘DRŽALI SU MI PIŠTOLJ NA SLJEPOOČNICI!’; Vesna Škare Ožbolt iznenadila: ‘Uvijek kad stanem nekome na žulj, stižu prijetnje. To je zastrašujuće’