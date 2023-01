Hrvatska danas obilježava 25. godišnjicu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Tim je povodopredsjednica nekadašnjeg Nacionalog odbora za uspostavu povjerenja u procesu mirne reintegracije, Vesna Škare Ožbolt za televiziju N1 rekla da je to do danas ostala najuspješnija misija UN-a.

"Apsolutno se vide rezultati 25 godina kasnije. Vukovar prije 25 godina i danas, to je jedna sasvim druga priča. Puno toga se napravilo. Na neki način, razvoj države možete gledati kroz Vukovar", rekla je.

'Tuđman je uvijek nudio mirno rješenje'

Ondašnji predsjednik Franjo Tuđman, kaže ona, nudio je tada mirno rješenje, ali bio je spreman i na vojno.

"Tuđman je uvijek nudio mirno rješenje. Taj dio je bio integriran u Jugoslaviju. Puno teže i s velikim žrtvama bi bilo da smo išli vojno, ali bili smo spremni i na to. Tuđman je bio svjestan da će Oluja promijeniti odnose snaga i opću percepciju", ustvrdila je Škare Ožbolt.

Osvrnula se na to što na današnjoj proslavi obljetnice u Vukovaru nije bilo predstavnika Srba. Razlog njihova nedolaska je ukidanje prava na korištenje ćiriličnog pisma u Vukovaru. Škare Ožbolt smatra da su usprkos tomu trebai doći.

"Po meni, to nije razlog za nedolazak. Hrvatska je jedina zemlja koja je imala snage kao pobjednica pružiti ruku i dati im šansu da ostanu ukoliko žele. Pružila je ruku onima koji su digli ruku i oružje na Hrvatsku. Ne znam nijednu državu koja je to napravila. Pobjednici se uvijek pobjednički ponašaju, praktički su to bila etnička čišćenja. Hrvatska to nije napravila, Hrvatska je jedinstvena po tome. Pobijedili smo i pružili ruku. Mislim da se to premalo valorizira kod srpske nacionalne manjine", kazala je Škare Ožbolt za N1.

'Tih dana nije bilo lako s Tuđmanom komunicirati'

"Najlakše je zapaliti šibicu i sve to pretvoriti u neke međuetničke sukobe. Najteže je normalizirati odnose. Nove generacije dolaze, valjda se neće ponašati kao stare. Treba graditi zajednički život na kojem svi imaju iste ciljeve”, dodala je.

Kazala je i da Tuđman nikada nije do kraja prihvatio plan Z4 (koji su izradile SAD, Rusija te Francuska i Njemačka u ime Europske unije) koji je bio temelj za pregovore za mirnu reintegraciju.

"Ako ćemo iskreno, Tuđman ga nije nikad prihvatio. Bilo je to, recimo tako, taktiziranje tko će prvi odbiti. Vidio je po našim licima kad smo mu to nosili da je to nešto grozno. To je bila država u državi. Hoću reći da smo jako taktizirali, vodili računa o svemu. Nama se za svaku grešku cijepala dlaka. Da su Srbi to prihvatili bio bi to strašan problem., ali imali smo informacije da Milošević to neće prihvatiti. Tih dana nije bilo lako s Tuđmanom komunicirati, pogotovo mu nositi takav plan na stol", prisjetila se Škare Ožbolt.