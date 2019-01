VESNA PUSIĆ O ‘NOVIM’ DOKUMENTIMA O NABAVI F-16: ‘To je dodatni dokaz da nije bilo dozvole za prodaju’

‘Ako se pročita što piše u dokumentima, a to je da Izrael može dozvoliti hrvatskoj strani da pogleda avione i da može dati neku dokumentaciju, ali i to s prilično jasno definiranim ograničenjima. To je samo dodatni dokaz da nije bilo dozvole za prodaju’, kazala je Pusić

Dokument koji je danas objavio Večernji list, a koji navodno dokazuje da je SAD dopustio prodaju izraelskih F-16 Baraka u rujnu 2017. godine, što je trebao biti dokaz tvrdnji da hrvatska strana nije ignorirala američka upozorenja o preprekama u nabavi borbenih aviona te da odgovornost za propalu nabavu nije na njoj, danas je komentirala bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

‘Nadali su se da to nitko neće razumjeti’

“Meni nije jasna oprema u Večernjem listu koja te dokumente predstavlja kao neki dokaz da je bilo dozvole. Ako se pročita što piše u dokumentima, a to je da Izrael može dozvoliti hrvatskoj strani da pogleda avione i da može dati neku dokumentaciju, ali i to s prilično jasno definiranim ograničenjima. To je samo dodatni dokaz da nije bilo dozvole za prodaju”, kazala je Pusić prenosi N1.

“Zašto je to objavljeno kao dodatni dokaz nije mi jasno. Vjerojatno su se nadali da su slova na dokumentima dovoljno sitna i da je na engleskom i da nitko to neće razumjeti, ali to je naravno apsurdno da vi u novinama kao dokaz pripremate nešto upravo suprotno”, kazala je te dodala da u slučaju nabavke aviona nije bilo niti jednog disonantnog tona, odnosno da u dokumentima piše sve što je rekao i američki veleposlanik.

