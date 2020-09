VESNA PUSIĆ: ‘Milanovićeva reakcija na aferu Janaf je logična, mislim da on zna i nešto više…’

‘Zoran Milanović je predsjednik države, neke stvari koje represivni aparat zna zna i on, posebno jer, što se tajnih službi tiče, to je dio njegovih nadležnosti’

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova, komentirala je za N1 izjave predsjednika Zorana Milanovića u vezi afere Janaf, Podsjetimo, Milanović je rekao kako se u toj aferi skriva nešto puno ozbiljnije i opakije.

“Zoran Milanović je predsjednik države, neke stvari koje represivni aparat zna zna i on, posebno jer, što se tajnih službi tiče, to je dio njegovih nadležnosti. On je brzo nakon uhićenja direktora Janafa reagirao sa stavom – zašto čovjek nije odmah uhapšen, kada je radnja bila u tijeku, jer su službe to pratile. To se činilo malo neobičnim tada, ali sada se čini relevantnija i logičnija takva reakcija. Dalo bi se zaključiti da on zna i nešto više, ali dalje ne mogu komentirati”, rekla je Pusić za N1 i dodala da ministar unutarnjih poslova i državni vrh moraju tu situaciju objasniti.

Teška borba protiv korupcije

Borba protiv korupcije je teška, ističe Pusić te kaže da je to problem i u drugim državama. Objašnjava da na međunarodnoj razini, osim deklarativno i verbalno, ne postoji nešto što zemlju i pojedinca isključuje iz ozbiljnog procesa i razgovora.

“Problem s korupcijom nije samo položaj koji se koristi za krađu. Ljudi zbog pribavljanja koristi za sebe donose odluke koje su štetne za cijelo društvo i zajednicu. Gotovo je pravilo da što se više busaju u prsa domoljubljem, to je veća šansa da ćete ih uhvatiti s prstima u pekmezu.

Primjena i provedba zakona moraju biti bazirani na jednakom stavu prema svima i jednakom tretmanu svih. Zemlje koje imaju koruptivnu kulturu, kao mi, kada donesu zakon, on se provodi selektivno. Ako si naš, onda si siguran, a ako nisi – onda ih uhvate. To ne znače da uhvaćeni nisu krivi, nego da se zakoni koriste kao oblik političke prijetnje, a ne kao jednak tretman svih ljudi u poziciji da donose odluke i kroz to budu izloženi mogućnosti korupcije. To je naš najveći problem, nisu zakoni naš najveći problem. Mi imamo i Povjerenstvo i Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Institucije i zakone imamo, ali nažalost oni se primjenjuju selektivno i pojedini dužnosnici na njih selektivno reagiraju – ne surađuju”, govori Pusić.

‘Nismo jedini u EU s tim problemom’

Pusić kaže da primjeri odlaska zbog korupcije u Skandinaviji pokazuju kulturu koja se protivnik koruptivnog djelovanja.

“Danska mi je premijerka rekla da kada se kod njih jednom uhvati netko u koruptivnom djelovanju on postaje društveno izopćen. Mi smo daleko od toga, i nismo jedini u Uniji u toj situaciji. Konsenzus EU oko toga mnogo je slabiji danas nego prije desetak godina.

Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije bio je zanimljiv. Pitanje solidarnosti jedno je od mnogih s kojima se Europska unija sada mora suočiti. Na zadnjem sastanku ministara vanjskih poslova blokirana je mogućnost sankcija bjeloruske vlasti neslaganjem članice Cipra. To pokazuje s kakvim se problemima Von der Leyen suočava”, rekla je Vesna Pusić za N1.

