VESNA PUSIĆ KAŽE DA JE VRAĆANJE FOKUSA NA REGIJU STVAR ZDRAVE PAMETI: ‘Mi smo srednjoeuropska, ali i balkanska zemlja’

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić komentirala je za N1 televiziju pobjedu Zorana Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora i njegov odnos prema regiji.

“Mislim da sam izbor Zorana Milanovića koliko vidim, prateći svjetske medije je pozitivno ocijenjen. Ocijenjen je i kao možda neka vrsta zaustavljanja desničarskog populizma u istočnoj Europi”, kaže Pusić, ali dodaje: “Možda je to previše reći. Mislim da se nije baš zaustavio, ali možda se zaustavio kod nas što je za nas naravno vrlo važno. Dakle, on kreće s jednim pozitivnim imidžem odnosno pozitivnim očekivanjima. Također, pratili su ljudi što je govorio u kampanji, dakle i to je ostavilo dobar dojam”, ističe Pusić.

Hrvatska je i balkanska zemlja

Pusić smatra kako se zdravorazumski vidi da je glavna hrvatska šansa taj utjecaj koji ima u regiji. “Mi smo bez daljnjega i time se ponosimo mediteranska zemlja i srednjoeuropska zemlja i balkanska zemlja. Ali u srednjoj Europi su i Poljska, Mađarska, Češka, Austrija. Na Mediteranu su i Španjolska, Francuska, Italja – dakle velike zemlje. Mi tu trebamo biti prisutni, ali nismo neki ključni čimbenik, da tako kažem”, kazala je Pusić.

“U regiji, u jugoistočnoj Europi ona je za nas važna prvo jer stabilnost regije utječe i na nas. Drugo, zato što tu faktički jesmo čimbenik. Tu zaista, doprinoseći stabilnosti i dobrom funkcioniranju jugoistočne Europe ili Balkana mi doprinosimo ne samo svojoj sigurnosti i stabilnosti nego radimo jedan europski posao i to nam daje jedan veći značaj nego što bi ga po svojoj veličini imali. Tu mi se čini da je Zoran Milanović kao novoizabrani predsjednik ne samo to prepoznao, nego i rekao u ovom vašem intervjuu”, dodaje.

Vraćanje fokusa na regiju

Hrvatskoj je, tvrdi Pusić, apsolutni interes da se jugoistočna Europa stabilizira. “Znamo što to znači. To znači europski put i na neki način čak i privlačenje jugoistočne Europe ponovno”, rekla je. Upitana može li se kod Milanovića govoriti o povratku fokusa na regiju rekla je: “Po mom mišljenju to je jedino što je blizu zdrave pameti”.

Dodaje kako je Kolinda Grabar-Kitarović pokušala Hrvatsku izvući iz regije, iako to nije uspjela. “Pokušala nas je udaljiti od jedinog mjesta gdje imamo stvarni utjecaj gdje stvarno nešto druge zemlje od nas očekuju”.

