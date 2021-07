Zaprešićanin Miroslav Rajh, svoj godišnji odmor provodi u Milni na otoku Braču. Pritom se susreće s verbalnim napadima lokalnog stanovništva, jer miče unaprijed postavljene ležaljke s plaže. Jedan je takav napad snimio i objavio na svome Facebooku.

Naime, na plaži Hana, ispod dvorca Kaštil Jela napala ga je žena koja se predstavila kao "vlasnica plaže". Najprije je počela vrijeđati nekoliko djevojaka koje su se sunčale na plaži, a potom joj je Rajh objasnio da je on maknuo ležaljke.

Iživcirana, nastavila je s uvredama, a potom je šutnula kutiju pizze prema djevojci koja se sunčala, a potom je njen gnjev osjetila i limenka piva. Index doznaje kako je riječ o Luciji Vlahović, na Braču poznatoj i kao Smojina grofica, jer joj je u goste često dolazio pokojni Miljenko Smoje.

'Da ga pljunem, tko je to napravio'

"Netko je ovdje silan novac uložio, a sad se tu svi skupite k'o cigani. Tamo je gradska plaža", rekla je i pokazala prema drugoj plaži, a zatim nastavila: "Ova plaža ne može primiti više od desetero ljudi. Mi imamo goste koji plaćaju, plaćamo takse, plaćamo porez. To sam ja ugradila i još treba uzimati ležaljke. Da mi ga je vidjeti, da ga pljunem, tko je to napravio."

Potom joj je Rajh objasnio da je on maknuo ležaljke. "Pa kako se usudite? To su naše ležaljke, ovo je moja plaža. Ja sam novac utrošila, ja ne mogu... Plaćala sam godinama koncesiju, sad više ne plaćam jer me ova država dovela na prosjački štap upravo zbog takvih kao što ste vi. Vi biste sve tuđe uzeli. Napravite. Potrošite", vikala je ona, a Rajh joj je poručio da je plaža državno dobro.

"Nemojte mi dirati ležaljke. Ne biste smjeli, da imate morala, ni biti tu", nastavlja žena i odlazi te usput pokazuje iskali svoj bijes na kutiji pizze i limenci piva. Rajh je u svom statusu opisao i još jedan verbalni napad koji je doživio.

Još jedan ispad

"Jučer, 27. srpnja 2021. godine, rano ujutro čovjek je na državno dobro postavio dvije ležaljke i netragom nestao! Kako nije odmah sjeo, legao, sunčao se ili kupao, nakon sat vremena oslobodio sam plažu za nadolazeće ljude! Zašto bi netko zauzimao plažu, a nije na njoj! Pa da! Kada je čovjek došao za tri-četiri sata i shvatio da su mu ležaljke maknute svoju ljutnju i gnjev usmjerio je prema trima ženama koje su bile u blizini.

Rekao sam mu kako sam upravo ja maknuo ležaljke, no kao da nije čuo! Danas ujutro ista priča! Lijepo pozdravi i tako počnemo razgovor i velim čovjeku da je to državno dobro i kako ne može tu stavljati ležaljke. I kako nije u redu da je jučer napao žene, da sam mu upravo ja maknuo ležaljke! I krene ovaj povisivati ton i unositi mi se u lice! Hm…

Uglavnom napravili smo balans zbog jučerašnjeg maltretiranja nježnijeg spola, tako da je pravda zadovoljena! Kada se udaljio, ponovno sam maknuo ležaljke, zločesti ja… I onda dolazi vlasnica plaže! Inače navečer ljudi dolaze na plažu cugati i jesti, a ne pokupe smeće za sobom! O čikovima neki drugi put!", objavio je Rajh u svom statusu.

Policija pokrenula istragu

Iz PU splitsko-dalmatinske Indexu su potvrdili da je protiv žene policija pokrenula kriminalističko istraživanje.