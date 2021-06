Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića komentirao je danas za N1 uhićenje osječkih sudaca pri čemu se složio s mišljenjem Ante Nobila rekavši da zaista dugo nije bilo lišavanja slobode sudaca. "U oblasti klasičnog pravosuđenja zaista toga nije bilo i složio bih se s njegovom konstatacijom da to je bomba i može biti posticaj za ozdravljenje pravosuđenja”, dodao je.

“Ovdje je pogrešno shvaćeno da je Mamić odredio krug osoba koje će netko hapsiti. O tome je bilo aluzija u nekim izjavama, ali Mamić je ovdje neki kotačić od kojeg je krenulo bez obzira na to što on sam mislio o svojoj ulozi. On je 8. listopada predao stick, ne meni, ja o tome tada pojma nisam imao i nisam znao još naredna 3 do 4 mjeseca.

Zna se koje su osobe predale stick i mislim da kolega Pavasović nije mislio na mene, nego na neke druge osobe, Zdravko Mamić u BiH ima svoje zastupnike od prvog dana. Vjerojatno je ipak netko mislio na neke druge ljude. Ja sam stick dobio 17. ožujka nakon što je Mamić izašao s ovim informacijama. Dobrih mjesec dana ga nisam pogledao, za većinu stvari sam znao jer mi je rekao koga kani imenovati i ja sam mu rekao da to neće uraditi dok ga ja zastupam, da si neće još jednu nevolju natovariti na vrat. U tom sticku su bili ti ljudi, ali i još neki", rekao je Miljević.

Na pitanje je li Mamić spominjao i Đuru Sessu, Miljević rekao je da “to da se oni spominju bilo u sticku, ili izjavi u Livnu, to je sasvim sigurno”.

Trebao je čekati status pokajnika?

Miljević je rekao i da pitanje izručenja nije tako jednostavno. "Da sam ja sudjelovao u podnošenju kaznene prijave, a nisam i nisam imao pojma o tome, ne bi Zdravko Mamić još išao s ovim podacima dok ne dobije status koji zaslužuje, pokajnika ili zaštićenog svjedoka. Možda će za sat ili dva biti objavljeno rješenje o provođeju istrage, ali dotad su sva pitanja preuranjena. Može doći do pozicije da može biti izručen, pod ovim uvjetima koje sam opisao”, kaže.

Upitan može li Mamić biti odmah uhićen ako ga se izruči Hrvatskoj, Miljević je objasnio: “Na koncu procedure imate, nakon rješenja sudbene vlasti, koje je postalo pravomoćno i izvršno, onda ministar pravosuđa one zemlje koja bi trebala udovoljiti daje odobrenje za izručenje, a svi modaliteti će biti navedeni u ugovoru o izručenju. Ako tamo piše da će se Mamića hapsiti čim pređe granicu, hapsit će ga se.

Točno će se znati je li on okrivljen, zašto, što stoji u razlozima za eventualno određivanje istražnog zatvora i onda u procesu sudskog prvoodlučivanja o izručenju, a onda iznad toga na ministarskoj razini će se odlučivati o uvjetima izručenja, može doći u lisicama, a može se i prošetati po Maksimiru”.

Utjecaj HDZ-a na pravosuđe

Govoreći o komentaru da je Hrvatska dobila HDZ-ovo, a ne hrvatsko pravosuđe, Miljević je rekao da su ga iz politike istjerali još kao studenta. "Pa sam se opekao, nekad me prebaci pa dajem izjave, ali inače ne. Genezu pravosuđa znam jako dobro, sasvim je sigurno da je u pretežnom dijelu razdoblja od 31 godinu na vlasti bio HDZ, ako je pretežan dio tog razdoblja bio HDZ na vlasti onda je neminovno da to ima određenih po reperkusija i na sastav pravosuđa", rekao je.

"To se pokušalo izbjeći 95. kada je Olujić radio prvi nacrt od DSV-u i kada su nastojali nekako osamostaliti pravosuđe no znalo se već tada i to je bio Olujićev grijeh da je u strukturi tadašenjeg DSV-a nekoliko ljudi koji uopće ne bi bili podobni za tu svrhu, kasnije se to nije popravilo, išlo je još gore. Neminovno je da vodeća stranka na vlasti, s ovakvim čvrstim pozicija, s ovakvim kolosalnim uspjesima, sasvim je sigurno da se to očituje i na personalnoj strukturi pravosuđa, a personalna struktura utječe na uspješnost obavljanja suđenja”, tvrdi Miljević.

Mamiću se miješaju emocije

Miljević je rekao da mu Mamić nije spominjao da će tražiti politički azil, iako napominje da mu to ništa ne donosi. Komentirao je i Mamićevu izjavu da se nikada neće vratiti u Hrvatsku.

“Zdravko Mamić je takva struktura ličnosti koja u onom momentu, kada nešto govori, je aposlutno uvjerena u ono što govori, ali kao izuzetna emotivna osoba može se dogoditi da u bliskoj budućnosti kaže drugi stav. Njemu se emocije miješaju. On 28 dana u mjesecu ima ovaj stav, ali koji put je i u tuzi i vratio bi se, prema tome nemojte te zjave uzimati zdravo za gotovo”, rekao je.