U pucnjavi koja se u utorak u kasnim noćnim satima dogodila u romskom naselju Parag, u općini Nedelišće u Međimurju, ubijena je jedna ženska osoba dok je šest osoba ranjeno. A da bi se takva nesreća mogla dogoditi, zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi upozorio je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Tvrdi da ga je alarmirao kako je u romska naselja stigla velika količina oružja, na što mu je oštro odgovorio Božinovićev savjetnik, Vladimir Faber: "Rekao si informaciju da u naselju ima oružja. Što to znači? Ja vam sad kažem i u drugim naseljima ima oružja, ima i trgovine ljudima, zlostavljanja djece i obiteljskog naselja, kamatarenja, lihvarskih ugovora, ima svaki dan narušavanja javnog reda i mira."

Faber: 'Ovo nije milicija'

"Ova policijska uprava, prije svega čestitam im na sinoćnjim aktivnostima, u posljednjih pet godina oduzela je 37 komada zabranjenog oružja. To je dovoljno da se naoruža jedna diverzantska satnija", kazao je Faber.

"No problem je, zašto gospodin Kajtazi, pa i drugi dušobrižnici ne kažu, ta i ta osoba ima oružja. Onda eventualno možemo dobiti sudski nalog. Ovo nije milicija. Ovo nije '88. Policija ne može ući ni u čiji dom, kuću, štagalj, ili bilo kamo bez sudskog naloga, a on se može dobiti samo na temelju zakonski pretpostavki. Ovo je najobičnija floskula zbog izbjegavanja vlastite suodgovornosti", kazao je Faber.

Kajtazi: Tragedija se mogla spriječiti

Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi komentirao je informacije kako i sam ima kuću u Paragu, rekavši kako "moli one koji su to rekli da mu dostave ključeve te kuće."

"Ako je to politikanstvo, da sam ja skrenuo pozornost da postoji oružje u romskom naselju i da treba razgovarati na koji način to otkloniti. Ako sam na tome politikan, onda se slažem. Ako je mislio da mu trebam dostaviti ime i prezime i to ću mu učiniti. A prije toga ću mu dostaviti svoj tekući račun, neka mi pošalje svoju plaću, onda ću ja odraditi njegov dio posla", kometirao je saborski zastupnik Faberove izjave za RTL Danas.

Kajtazi inzistira da se tragedija mogla spriječiti, ali da je ono što on i njegovi suradnici čine puno, ali da institucije i jedinica lokalne samouprave ne čini dovoljno.

Kajtazi: Neću dozvoliti da se proziva cijela zajednica

"Skrećem pozornost koliko smo uspjeli preko pučkih učilišta uplatiti mojim Romima da bi oni završili i stekli neka zvanja. Da bi se mogli zapošljavati, a od tih silnih uplati i stečenih zvanja, postavljam pitanje koliko njih su uposlilie jedinice lokalne samouprave?", rekao je Kajtazi.

Nije optimističan da će se nakon ove tragedije nešto pokrenuti, jer nakon prosvjeda u Međimurju 2019., prošlo je par dana i sve je utihnuo, tvrdi Kajtazi.

"Može se puno, samo na drugi način. Na način da Romi ne budu samo objekat, moraju biti subjekt. Moraju biti uključeni. Neću dozvoliti da se proziva cijela romska zajednica. Svatko tko krši zakon, treba ga kažnjavati. Nezavisno tko je on", rekao je Kajtazi.