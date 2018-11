PODILAZI LI PREDSJEDNICA RADIKALNOJ DESNICI: ‘Velimir Bujanec je njen neformalni savjetnik’

Ivo Josipović prokomentirao je aktualna politička događanja

U emisiji Novi dan N1 televizije gostovao je bivši hrvatski predsjednik predsjednik stranke Naprijed Hrvatska, Ivo Josipović te pritom prokomentirao migrantsku krizu, predstavljanje knjige Martine Dalić, saborske transfere, europarlamentarne izbore i druga aktualna politička događanja.

Komentirajući Globalni sporazum o migracijam, vezano za koji se zadnjih dana digla prašina, Josipović tvrdi da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović “podilazi svom udarnom krilu, radikalnoj desnici” te da joj je Velimir Bujanec “neformalni savjetnik”.

Rješavanje migrantske krize moglo bi biti pozitivno za Europsku uniju

“Marakeški sporazum načelno predstavlja set mjera za rješavanje migrantske krize. Male zemlje teško se mogu same suočiti tim problemima i ostati ljudi. Podizanje zidova, bodljikavih žica, batinanje ljudi – to sigurno nije metoda rješavanja krize”, objasnio je Josipović nadodavši da bi on vjerojatno potpisao sporazum.

Bivši predsjednik smatra da se upravo na migrantskoj krizi zrcale slabosti Europske unije, ali i da bi se rješavanje migrantske krize može biti pozitivno za EU i njezinu demografsku sliku. Ipak, vidi kao loš znak nedostatak želje migranata da ostanu u Hrvatskoj.

Josipović predviđa da migrantska kriza mogla biti presudba na nadolazećim europarlamentarnim izborima, u čemu vidi i važnu ulogu medija.

“Migrantska kriza može biti ozbiljan jezičac na vagi. Kada imate medije koji svako malo vade kriminalne aktivnosti kojih ima i u domicilnoj populaciji, kada plaše javnost, izlaze s crnim scenarijima – to može biti jedna od važnih tema izbora”,rekao je Josipović.

Lex Agrokor je bio nepotreban

Vezano za promociju knjige Martine Dalić, rekao razumije da bi priča oko afere s Agrokorom mogla biti opasna za Vladu: “Riječ je o pranju obraza koje ni 5 ni 50 knjiga neće oprati”, smatra Josipović i dodaje kako su s Pravnog fakulteta tvrdili da je lex Agrokor u toj formi bio nepotreban.

“Cijeli taj projekt bio je priprema za daljnje čerupanje Agrokora”, rekao je i zaključio da taj projekt nije smio postati ”poligon za bogaćenje pojedinaca”.

Komentirajući aferu SMS rekao je da “postoje snage koje imaju svoje računice i koje nisu samo poštenih namjera”, te da je Vlada Zorana Milanovića pogriješila što se nije obračunala s paraobavještajnim podzemljem.

Saborski transferi

Na pitanje postoje li elementi političke korupcije u saborskim transferima, Josipović ne daje izravan odgovor. Priznaje da je korupcija postala legitimna ali nije jasno gdje su mjera i granica. Bez saborskih transfera teško bi opstala saborska većina u saboru.

Kao glavne koalicijske partnere HDZ-a vidi HNS, Bandića i Pupovca s manjincima. Suradnja Pupovca i HDZ-a mu je iznenađujuća budući na to da je njegov svjetonazor u kontradikciji sa svjetonazorom Glasnovića i Culeja.

S obzirom da saborski klub Milana Bandića ima 11 zastupnika i zastupnica, Josipović je cinično rekao da “možda do kraja bude imao 150 zastupnika”. Tranfer Milanke Opačić, ocijenio je kao stvar političkog obraza i želuca te je rekao da Bandić privlači određene ljude iz “raspadajućeg” SDP-a jer je bio dugo član te stranke.

Vezano za kontroverzni posjet bivšeg gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme Zagrebu rekao je da ne misli kako je on prirodni partner Zagreba, već da bi trebalo tražiti partnera u Beogradu.

HNS-ov poziv na ujedinjenje liberalnih stranaka

Povodom europarlamentarnih izbora HNS poziva na ujedinjenje liberalnih stranaka, iako to neće biti dobro primljeno od strane tih stranaka budući da je HNS pretrčao u HDZ, tvrdi Josipović.

“HNS poziva na ujedinjenje liberalnih stranaka, ali to kucanje neće biti kucanje na otvorena vrata, tu je dosta zle krvi… Začudilo bi me kada bi netko od bivših partnera ili članova HNS-a prihvatilo poziv za suradnju”, smatra Josipović koji ne vjeruje da HNS može samostalno ući u parlament te nadodaje da Bandićev saborski klub nije ostvaren stvarnim političkim uspjehom.

Dalija Orešković se pokazala kao beskompromisna

Josipović tvrdi da se Dalija Orešković pokazala beskompromisnom u ulozi predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te kao pozitivna osoba na političkoj sceni. Misli da je s njom moguća suradnja, no kontakt još nije uspostavljen.

“Ono što ponavljam je da rascjepkanost na ljevici nije dobra. Rezultat je razočaranost u SDP, koja je dovela do paradoksa koji HDZ-u otvara put za dugogodišnju vladavinu”, zaključio je Josipović za N1.