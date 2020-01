VELIKO IZNENAĐENJE ZA RIBARE KOD SILBE: Otišli su loviti lignje, a iz mora izvukli – crnu slavonsku svinju!?

Tko zna zašto je praščić pobjegao, ali čini se da je to u zadnje vrijeme u Hrvatskoj moderno jer odbjeglog bika Jerryja još nisu pronašli, a nedavno je i vučica iz osječkog ZOO-a dala šapama vjetra

Crne slavonske svinje, popularne fajferice, ne žive samo u Slavoniji nego ih ima i u Dalmaciji. U zadarskom zaleđu uzgajaju ih u Briševu, Poličniku, Lovincu, Smilčiću pa čak i na otoku Silbi. Kako je za Agroklub ispričao građevinski poduzetnik Ado Maklić, prije dva mjeseca je na Silbu dovezao 11 fajferica i nerasta. Malkića je na nabavu fajferica nagovorio prijatelj sa susjednog Oliba koji po Slavoniji organizira kolinja fajferica.

Dakle, s 10 mladih ženki na Silbu je stigao i mladi nerast. No, nerast nije ni uspio doći do svog svinjca jer je pobjegao odmah nakon što su fajferice iskrcane s trajekta. Agroklub piše da je nerast skočio iz košare na pola puta do svinjca i pobjegao u šumu. No, nakon potrage od tri dana, lokalni ribari su pronašli nerasta i to u moru dok su lovili lignje.

Slavonska svinja u Jadranskom moru

Nerast je od Silbe plivao prema otočiću Iloviku, a premda je u dobroj kondiciji jer je mlad i težak 55 kg, prasac se malo umorio pa su ga ribari lako ulovili u mrežu i ubacili na barku. Prvo su mislili da je riječ o divljoj svinji, no kada su zamijetili da je to domaća crna svinja, nazvali su Maklića. “Evo, ulovili smo praščića, jel’ to vaš?”, pitali su ga, a on je odgovorio da vjerojatno jest. Usprkos tome što su ribari nerasta na Silbu dopremili živog, zdravog i jakog, vlasnik ga je ipak morao usmrtiti.

“Previše se napio mora, počeli su mu otkazivati organi, pa smo mu odlučili prekratiti muke”, kroz smijeh prepričava vlasnik fajferica za Agroklub. Dakle, odbjegli nerast je završio pod pekom te su neke njegove polovice poslane i prijateljima na Ravu. Tko zna zašto je praščić pobjegao, ali čini se da je to u zadnje vrijeme u Hrvatskoj moderno jer odbjeglog bika Jerryja još nisu pronašli, a nedavno je i vučica iz osječkog ZOO-a dala šapama vjetra.

“Ma kad je već bio pobjegao u šumu vjerojatno su ga psi, kojih ima na Silbi, napali i natjerali da spas pokuša potražiti u moru”, pretpostavlja vlasnik nerasta Ado Malkić te dodaje da je na Silbu već doveo novog nerasta.

