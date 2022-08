NEKOM MORE, NEKOM SE NE MORE / Više od polovice Hrvata ove godine neće na more: Najmanje putuju oni koji primau goste, a najviše najbogatiji

Gotovo 60 posto (59,5 posto) stanovnika nisu bili, niti planiraju ići na odmor izvan svog mjesta. Njih 37 i pol posto (37,4 posto) su bili ili planiraju otići, dok gotovo 3 posto (2,7 posto) još nisu sigurni