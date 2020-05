VELIKO ISTRAŽIVANJE O REJTINGU STRANAKA UOČI IZBORA: HDZ i dalje vodi, ali SDP mu je vrlo blizu. Još samo jedna lista prelazi prag

Rezultat po regijama ugrubo bi glasio: HDZ-SDP tri naprema tri

Istraživanje koje je od 15. do 18. svibnja za HRT provela agencija Promocija plus na uzorku od 1400 ispitanika koji jamči razinu pouzdanosti odgovora od 95 posto, uz statističku pogrešku od samo plus/minus 2 cijela 62 posto, pokušalo je predvidjeti kakvi bi bili rezultati izbora da se odvijaju danas.

Da se glasa ovu nedjelju prema HRejtingu HDZ bi s 29,7% bio relativni pobjednik. Točno ili samo jedan posto manje ima SDP koji je ovaj mjesec na 28,7. I dalje je treća i jedina koja još prelazi izborni prag Škorina stranka. Ali je sad bliže devet nego 10 posto (9,3%).

Prvi ispod praga je Most (4,3%), a bez koaliranja s jačim partnerom, nikakve šanse za ulazak u Sabor nema nijedna od preostalih 13 stranaka navedenih u istraživanju. Ni HSS (2,2%), ni Pametno (1,7%), a ni IDS (1,6%) da je Hrvatska jedna izborna jedinica. HNS bi zaokružilo manje od jedan i pol posto (1,4%) birača, a oko jedan se vrte: HSU (1,1%), Bandićeva (1,0%), Pernarova (0,9%) i stranka Anke Mrak Taritaš (0,8%) koja je izjednačena sa Živim zidom (0,8%).

Slijedi ga nova opcija – Stranka s Imenom i Prezimenom (0,7%) koja si je za glavnog stratega uzela Ivicu Relkovića, istog onog političkog analitičara koji je bio mostov taktičar kad je ta stranka osvojila 15 mandata. Začelje HRrejtinga “drže” Škorini partneri – Neovisni za Hrvatsku (0,6%) i Hrvatski suverenisti (0,6%) te HSLS (0,6%).

Tko raste, a tko pada

Nešto veća promjena u odnosu na prošli mjesec dogodila se samo kod SDP-a i neodlučnih birača. S popuštanjem epidemije koronavirusa, popustio je, čini se, i rast HDZ-a, pa je u odnosu na travanj kad je skočio za više od 2,5% i time se opet vratio na vrh, ta stranka sad u zanemarivom, ali ipak minusu (-0,2%).

SDP je nakon dvopostotnog prošlomjesečnog pada, sad narastao za 1,3%.

Škorin Domovinski pokret gotovo je na istom (+0,1%), a nešto više, ali također sitno, narastao je Most (+0,3).

Ono što bi bilo dobro da najmanje raste, raslo je najviše – broj neodlučnih birača – trenutačno ih je 12% (+1,4%).

Što bi bilo da su danas izbori?

Rezultat po regijama ugrubo bi glasio: HDZ-SDP tri naprema tri.

U četiri najjužnije županije suvereno “vlada” HDZ. Njega bi ondje zaokružilo više od 40% birača. SDP je izbor za njih dvostruko manje. Izborni prag prelazi još samo Most, a pragu nadomak je Škorin Domovinski pokret. Blizu praga u Dalmaciji samo je bračni par Puljak.

U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te senjskom primorju – obrnuto! Tu suvereno vlada lijevi centar predvođen SDP-om koji dobiva više od 34%, a IDS više od 14,5%. Između njih je HDZ na točno 24%. Nitko više tu ne uspijeva doći ni do 2,5 posto biračke potpore.

KREĆE RAT KAKAV DOSAD NISMO VIDJELI: Škoro pada, Most se nada uskrsnuću preko novog čovjeka, a HDZ čeka povratak svog generala

Na istoku Hrvatske HDZ je prošli mjesec bio 18% jači od SDP-a, a ovaj je samo tri. Najviše mu je glasova očito uzeo Škoro koji je u svom kraju skočio na 20%. Skok se ovdje dogodio i HSS-u, pa se u Slavoniji i Baranji približio izbornom pragu.

Samo tri stranke prelaze prag i u izbornoj jedinici koja bi se prostirala od Like preko Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke do Karlovačke županije. Uz HDZ i SDP prošli je mjesec to bio Škoro. No ovaj je – Most, koji je sad na gotovo 7%, dok se Škorina travanjska potpora prepolovila, pa je u središnjoj Hrvatskoj trenutačno ispod praga.

Međimurskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji prvi je izbor SDP, drugi HDZ, treći Škoro i dalje više nitko. HNS koji je prošli mjesec na sjeveru Hrvatske imao više od 7% potpore, pao je ispod 3,5 posto.

Travanjski zaostatak od gotovo 10 posto za SDP-om u Zagrebu i okolici, HDZ je prepolovio. Pa je SDP sad na malo manje od 30%, a HDZ na malo više od 25. Deset posto uzima Miroslav Škoro. U Zagrebu i okolici, zagrebački je gradonačelnik prvi. Ali ispod izbornog praga.