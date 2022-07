Dvije su godine prošle od parlamentarnih izbora, a RTL u suradnji s Promocijom plus donosi istraživanje koje otkriva kako građani ocjenjuju pola mandata Vlade Andreja Plenkovića.

Za dvije godine mandata – ocjena rada Vlade Andreja Plenkovića – prema većini ispitanih građana je - ''sjedi dva''. Ocjenu dovoljan garnitura koja je u dvije godine promijenila pet ministara dobila je od gotovo 36 posto ispitanika. Trojkom su nagrađeni od gotovo 27 posto, a četvorku im daje skromnih 11 posto ispitanika. Broj onih koji im daju peticu je u okviru ovog istraživanja zanemariv. No, ne i broj onih koji ih šalju na popravni - njih je 23 posto. Najveću ocjenu - trojku - Vladi daju HDZ-ovci i to s prosjekom 3,49 tako da im malo fali do četvorke. Klimavu trojku daje im HNS, a svi ostali složni su – jedva prolaz.

Uspjesi Vlade

Potres, pandemija, rekordna inflacija – to se sve dogodilo u protekle dvije godine – u kojima kao najveći uspjeh Vlade ispitanici vide povećanje minimalne plaće, njih gotovo 22 posto. I dok čekamo svečano otvorenje, završetak izgradnje Pelješkog mosta najvećim uspjehom smatra 17 posto ispitanika. Uvođenje nacionalne mirovine za starije osobe bez primanja hvali 9 posto ispitanika. Iako je epidemija državu koštala više desetaka milijardi kuna – upravljanje COVID krizom mjere za očuvanje radnih mjesta i uvođenje COVID dodataka kao uspjeh ove Vlade vidi tek 7 posto. Da nema ništa dobro što su napravili smatra više od 10 posto ispitanika.

Skoro uvođenje eura samo 7 posto ispitanika vidi kao uspjeh Vlade, a ulazak u Schengenski prostor 6 posto ispitanika. Kreditni rejting zemlje, izgradnju LNG terminala u Omišlju na Krku, kupovinu borbenih zrakoplova Rafala, novi zakon o braniteljima kojim se njima proširuju povlastice te politika prema Hrvatima u BiH - sve to uspjehom Vlade smatra manje od 5 posto ispitanika.

Neuspjesi Vlade

Građani najviše zamjeraju Vladi sporu obnovu nakon potresa – gotovo 30 posto ispitanika. Ono što građani još ističu kao neuspjeh Vlade su loše odluke vezane uz inflaciju i poskupljenja (23,5 posto ispitanika), probleme s istragama protiv ministara i državnih dužnosnika (11,4 posto), a to ni ne čudi kad je prvi put u povijesti moderne hrvatske države uhićen i ministar na dužnosti. Čak 7,9 posto ispitanika smatra da je jedan od neuspjeha vlade demografska politika i iseljavanje iz zemlje. Da je Krizni stožer bio loš potez Vlade smatra 8 posto ispitanika, a nešto manji postotak ispitanika (7,6 posto) zamjera Vladi kaos i dugove u zdravstvu.

Sukobi premijera i ministara s Milanovićem, uvođenje eura, zastoj u otkupu udjela u INA-i, policijsku brutalnost prema migrantima na granici s BiH, sve to kao neuspjeh Vlade bira manje od 3 posto ispitanika.

Račan najbolji premijer za Hrvate

Od 2000. Hrvatska je imala šest premijera, a da je Ivica Račan napravio najviše za Hrvatsku i njezine građane u tri godine svoga mandata stav je 26 posto ispitanika. Andreja Plenkovića, koji je na čelu Vlade već šest godina, najuspješnijim smatra gotovo 23 posto ispitanika. Mandat Zorana Milanovića najuspješnijim ocjenjuje 10 posto ispitanika. Iza Milanovića su Jadranka Kosor (9,4 posto) i Tihomir Orešković (3,1 posto) Na samom začelju je Ivo Sanader (1,5 posto), a da su svi oni bili loši smatra gotovo 16 posto.

Po dobi – mlađi, manje obrazovani su na strani Plenkovića, dok stariji i obrazovaniji preferiraju Račana. U srazu po regijama – Zagreb i okolica, Sjeverni Jadran i Sjeverna kontinentalna Hrvatska -bliže je politici Račana, dok je Slavonija, središnja i gorska Hrvatska, kao u Dalmacija uz Plenkovića.

Ocjena je zaključena - ispravak može u sljedeće dvije godine. Bit će zanimljivo vidjeti zaključno istraživanje Plenkovićeva mandata - jer iako izgledaju kao izazovne godine iza njega - one koje slijede bit će još gospodarski i ekonomski izazovnije.

Istraživanje je provedeno od 4. do 7. srpnja 2022. godine na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2.7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.