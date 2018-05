124 grada sudjelovala su u istraživanju o pronatalitetnim mjerama koje se provode u lokalnoj samoupravi

Predizborno obećanje o tisuću eura naknade po djetetu zaboravljena je (od strane onih koji su je obećavali) nakon prošlogodišnjih izbora, a Vlada je, čini se, tek nedavno prepoznala koliko je Hrvatska kritično što se tiče demografije i iseljavanja pa i dalje čekamo neke konkretne poteze i mjere. No, na lokalnoj razini, može se reći, vladajući su ozbiljno shvatili tekuću demografsku propast Hrvatske pa su se bacili na pronatalitetne mjere kojima nastoje preokrenuti negativne demografske trendove.

Portal Gradonačelnik.hr istražio je koliko su se u pojedinim gradovima povećale naknade za djecu, a podatke su ustupila 124 hrvatska grada. Istraživanje je tako pokazalo da su naknade unazad godinu dana povećane u 51 gradu za prvo, 63 za drugo i čak u 67 gradova za treće dijete u obitelji.

Rekorder je Opatija

Opatija je apsolutni rekorder – naknade su povećane s četiri na deset tisuća kuna za prvo, s 5.500 na 15.000 za drugo, i sa 7.000 na 20.000 tisuća kuna za treće dijete. Znatno su snižene i cijene vrtića koji se sada plaća samo za jedno dijete. Tu je još nekoliko mjera poput besplatnih ili sufinanciranih udžbenika i još nekoliko dodatnih oblika novčane pomoći.

Od izbora naovamo gradovi su znatno povećali i iznose naknada za drugo dijete u obitelji. Primjerice Pag i Vis isplaćuju po 10.000 kuna, a Opatija 15.000. Za treće dijete Crikvenica daje 30.000, Vis 20.000, Šibenik 21.000 kuna kroz sedam godina te Zagreb s 54.000 kroz šest godina. Rekorder je Vis koji za svako dijete isplaćuju čak 146.600, i to 20.000 kuna jednokratne naknade, plus još 129.600 kroz stalnu mjesečnu ‘rentu’ od 1.200 kune do 10. godine života djeteta.

Split za treće dijete isplaćuje 55.000 kuna kroz deset godina. Šibenik daje 21.000, Opatija i Senj su podigli iznos na 20.000. Iznad 10.000 za 3. dijete isplaćuju još Drniš (12.000), Komiža (12.000) i Mali Lošinj (10.000).

Besplatni vrtići i udžbenici

Besplatni vrtići i udžbenici za sve učenike još su velika rijetkost, no većina gradova u nekoj mjeri sufinancira i vrtiće i udžbenike, prijevoz i školsku prehranu učenika te izdvaja za stipendije, pokazalo je istraživanje. Jedina tri grada koja su osigurala besplatne vrtiće za svu djecu su Obrovac, Umag i Vrlika. Grad Umag osigurao je jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama, besplatne udžbenike za svu djecu te produženi boravak i besplatni prijevoz. Za učenike slabijeg socijalnog statusa osiguran je i besplatni obrok te mjesečne potpore. Za učenike srednje škole osigurali su sufinanciranje prijevoza, za studente stipendije od 500 do 1.600 kuna, te socijalne potpore za one slabijeg imovinskog stanja.

Dubrovnik subvencionira podstanarstvo

U Dubrovniku je stambeno pitanje mladima velik problem, pa Grad uskače sa subvencioniranjem podstanarstva sa 400, 500, 600 i 750 kuna mjesečno, ovisno o broju članova. Postoji i model društveno poticane stanogradnje – gradit će se 120 stanova koji će se davati u najam po cijeni od 1.500 kuna mjesečno, na rok od deset godina. Korisnici će nakon toga moći otkupiti stanove po cijeni od 1.300 eura po kvadratu.

Grad Čazma kupuje udžbenike i radne bilježnice za sve učenike osnovne škole, studentima dijele jednokratne novčane pomoći, sufinanciraju im prijevoz te omogućavaju studentske kredite pri čemu pokrivaju čitav iznos kamata te financiraju povrat glavnice kredita za sve studente koji su imali prosjek veći od 4,5. Grad sufinancira i dvije trećine cijene vrtića, koji je besplatan za treće dijete u obitelji.

Besplatna obuća i ljetovanje za osnovnoškolce u Vukovaru

Vukovar pak sufinancira režije za obitelji s troje i više djece. Također sufinancira smještaj u vrtićima, a osnovnoškolcima osim besplatnih udžbenika i bilježnica osigurava besplatnu obuću, odnosno Startasice. Osiguran je i besplatan prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, a za osnovnoškolce i besplatno ljetovanje.

