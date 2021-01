U dubrovačkoj bolnici četiri dana na patologiji je ležao muškarac, a da iz bolnice nitko nije obavijestio obitelj o njegovoj smrti

Četiri dana u Općoj bolnici Dubrovnik na patologiji ležao je mrtav muškarac, a da pritom iz bolnice nitko nije obavijestio obitelj o smrti. Snaha preminulog rekla je za Dnevnik.hr da je pisala ministru Berošu, a u dubrovačkoj bolnici pokrenut je, nakon svega, unutarnji nadzor.

Obitelj preminulog u nevjerici je zbog postupaka bolnice. Snaha preminulog rekla je da je njezin svekar u bolnicu primljen 2. siječnja zbog moždanog udara.

Bacili pokojnikove stvari

“Zbog situacije s koronom posjeti nisu dopušteni, znate kako je… Moja svekrva je više puta zvala bolnicu, ali joj je rečeno da će ju, ako bude što novoga, netko nazvati. Čula se s doktorom tog 11. siječnja tijekom dana. Kad je nazvala 14. i pitala kakvo je stanje njezinog supruga, liječnik je pitao: “Kako vi ne znate?”. Pita ona “A što ne znam?”. Rekao joj je da joj je suprug umro 11. siječnja”, ispričala je snaha pokojnika za navedeni portal.

Dodala je kako im je rečeno da dođu po stvari preminulog, no kako su saznali sve u četvrtka popodne do bolnice su došli tek u petak, a tamo je uslijedio dodatan šok. “Rečeno nam je da glavna sestra, koja ima stvari, radi od 8 do 3. Kad smo u petak došli, ona nam je rekla da je stvari bacila”, rekla je. Također, istaknula je da su otpusno pismo i dokumentacija pisani s datumom 15. siječnja. “Nema nikakve ljudskosti. Ovo ne radim ni iz jednog drugog razloga nego zbog jednostavnog ljudskog dostojanstva. Ovo nije fer, nije ljudski i nije normalno”, zaključuje snaha.

Osnivanje Povjerenstva za unutarnji nadzor

Zgrožena snaha dodala je kako je pisala ministru zdravstva Viliju Berošu, kao i još nekim mail adresama u Ministarstvu. “Svekrov liječnik dr. Čerimagić je nakon tog poziva svekrve nazvao natrag i rekao kao da oprostimo, te da je liječnica koja je taj dan bila dežurna imala puno posla”, rekla je snaha.

Ravnatelj bolnice Marijo Bekić, u komentaru na cijeli ovaj slučaj, portalu dnevik.hr odgovorio je da je u tijeku osnivanje Povjerenstva za unutarnji nadzor koje će ispitati sve okolnosti slučaja te da će više saznanja o svemu imati sljedeći tjedan.

