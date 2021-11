Zbog velikog broja zaraženih raste i pritisak na bolnice, a u samo tjedan dana liječnici brinu o 400 covid pacijenata više, javlja RTL.

"Danas smo dočekali jako veliki broj covid pacijenata u hitnoj službi koji trebaju hospitalizaciju, svima je potreban jedan vid oksigenacije, a nažalost svi su necijepljeni. Imamo 49 hospitaliziranih pacijenata, to su svi kapaciteti, otvaramo novi odjel sa 14 kreveta", rekla je voditeljica COVID-19 stacionara u KBC-u Sestre milosrdnice Marija Gomerčić Palčić.

95 posto pacijenata koji su kod njih nisu cijepljeni.

Dubrava nije isključivo covid bolnica

"Većina bolesnika koji su na korak do respiratora pitaju mogu li se sada cijepiti, a to je prekasno. Do prve doze vam treba pet tjedana do pune zaštite. Pet tjedana ne znači da ste apsolutno zaštićeni, sve one mjere koje se protežu kroz ove dvije godine", kaže medicinski tehničar u KBC-u Sestre milosrdnice Igor Pelaić.

Danska i Portugal napravili su dobar posao oko priče s koronavirusom.



"Portugal je imao koordinaciju koju je vodio vojni strateg admiral koji je organizirao stručnjake koji su imali zadatak da nakon najvećeg broja smrtnih slučajeva u proljetnom valu smanji broj oboljelih – to su i napravili", kaže klinička mikrobiologinja iz KBC-a Sestre milosrdnice Ana Gverić Grginić.

U ovom valu KB Dubrava više nije isključivo covid bolnica, pa i druge moraju primati pacijente Sveti Duh, primjerice, prenamjenjuje Kliniku za neurologiju za covid, a iz Kliničke bolnice Merkur poručuju da su spremni s 11 stacionarnih mjesta, te da su prvi pacijenti već u postupku zbrinjavanja i liječenja.

Skočio interes za cijepljenjem

Inače, u Hrvatskoj je danas zabilježeno 785 novih slučajeva covida, a u bolnici se liječi 1543 pacijenta. Na respiratoru je njih 185. Umrlo je čak 40 ljudi, a među njima je i rodilja koja je izgubila bitku u zaraznoj bolnici.

Velik broj zaraženih potaknuo je građane na cijepljenje, pa je danas u Zagrebu ponovo bilo redova na više punktova za cijepljenje, a osim Hrvata, po cjepivo kod nas dolaze i ruski turisti.

Gužve su se stvarale kod prve doze, a novost je i da će se cijepiti i vikendom. Inače, proteklog vikenda u Zagrebu se nije cijepilo, a razlog za trodnevni prekid cijepljenja bio je zbog preseljenja u grijani paviljon.

"Svakako to nije propust ovo preseljenje u grijane prostore planiralo nekoliko tjedana unaprijed. To je jedan zahtjevan organizacijski zahvat, nije samo preseliti opremu nego i informatiku. Veseli nas interes građana i nadam se da će takav i ostati", rekla je Sandra Šikić, ravnateljica NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

Veliki interes za cijepljenje u Hrvatskoj pokazuju i Rusi, s obzirom na to da njihovo mnoge zemlje ne priznaju.

"Želimo se cijepiti europskim cjepivom, onim koje se priznaje u Europi. Ostat ćemo u Hrvatskoj, idemo posjetiti Plitvička jezera“, rekla je Lada iz Moskve.