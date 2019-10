VELIKI PROSVJED MEDICINSKIH SESTARA NA MARKOVOM TRGU: ‘Bolnice će postati mrtvačnice, g. Plenkoviću to je realnost’

Medicinske sestre i tehničari traže povećanje osnovice plaće za 25 posto

Više stotina medicinskih sestara i tehničara prosvjedovalo je u četvrtak na Markovom trgu zbog nezadovoljstva nedavno potpisanim dodatkom Kolektivnom ugovoru, zahtijevajući povećanje osnovice plaće za 25 posto.

Prosvjed medicinskih sestara i tehničara, u organizaciji Inicijative za boljitak hrvatskog sestrinstva, započeo je u 10 sati na Trgu bana Jelačića, odakle se više stotina prosvjednika zaputilo prema Markovu trgu.

Izrazili su nezadovoljstvo Dodatkom II Kolektivnom ugovoru koji su nedavno potpisali zdravstveni sindikati i Vlada, prema kojem dodaci na plaće zaposlenima u zdravstvu rastu od 1. rujna sedam posto. Povećani su tada linearno dodaci na posebne uvjete rada za 3 posto te dodaci za odgovornost za 4 posto.

‘Sestre su stup zdravstva’

“Za medicinske sestre i tehničare to konkretno znači povećanje od 50 kuna”, ustvrdili su iz inicijative u Facebook objavi najave prosvjeda gdje su istaknuli i svoje zahtjeve: povećanje osnovice plaće za 25 posto, vraćanje dodataka na godine radnog staža te zapošljavanje novih medicinskih sestara.

“Sestre su stup zdravstva”, “Za Agrokor milijarda, a sestrama karta za Irsku”, “Ne ide mi se u Njemačku”, “Radite li vi posao za troje, a dobijete samo jednu plaću?”, “Imam 50, a moram raditi kao da mi je 25”, “Mi smo s vama kada vam je najteže”, neke su od poruka koje su medicinske sestre i tehničari istaknuli na svojim transparentima.

Na Markovu se trgu jedna od inicijatorica prosvjeda Sanda Alić obratila okupljenima upozorivši na loše stanje u sustavu i radnim uvjetima medicinskih sestara. “Sestre odlaze raditi izvan zemlje jer ste ih vi otjerali. Zato sada, mi koji smo ovdje, radimo za dvije osobe. Do kada? Na mnogim odjelima popodne i noću radi jedna sestra i skrbi za sve bolesnike. Na 24 trudnice u Petrovoj radi jedna sestra. To je najmanje 48 života za koje ona brine. Ugroženo je zdravlje”, poručila je Alić.

“Ovo što ću vam reći najvažnije je. Danas su me novinari pitali je li me strah. Ne! Nije me strah. Bilo bi me strah da se nismo okupili ovdje. Bilo bi me strah da nismo napokon digli svoj glas. Bilo bi me strah da napokon nismo hrvatskom puku rekli što ih čeka. Što ih čeka ako vladajući ne ispune naše zahtjeve. A čekat će ih: bolnice koje će umjesto i zato što nema liječnika i medicinskih sestara biti mrtvačnice. Gospodine Plenkoviću i gospodine Kujundžiću – to je hrvatska realnost”, rekla je Alić, javlja Večernji list.

Tri puta veća plaća u Njemačkoj

Alić je istaknula kako su ih ovih dana pokušali ušutkati, no ustvrdila je da je medicinskih sestara i tehničara u sustavu zdravstva najviše – 30 tisuća, te da neće dopustiti da o njihovoj sudbini odlučuje nekolicina. Organizatorica prosvjeda Sandra Kolak istaknula je da medicinske sestre pošteno zarađuju svoju plaću.

“Tko će odgovarati kada se dogode propusti. Godinama pričaju da nas fali 12 tisuća. To pričaju komore, sindikati, sestrinske organizacije, ministar, a sve godine imamo zabranu zapošljavanja. Sada su otvorili natječaje pa kažu: Ljudi se ne javljaju. Pa tko će raditi kad u Njemačkoj dobiju triput veću plaću”, poručila je Kolak.

Iz inicijative su naveli kako Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, koji je sudjelovao u nedavnim pregovorima s Vladom, nije podržao prosvjed, no kako im je podrška došla od Sindikata državnih i javnih službenika te Sindikata pravosudne policije. Najavljeno je kako će se organizatorice prosvjeda u Hrvatskom saboru primiti saborski odbor za zdravstvo.

Kujundžić: Vlada je napravila maksimum

Ministar zdravstva Milan Kujundžić prosvjednicima je ranije poručio da je želja za većom plaćom normalna, no da je Vlada napravila najviše što je mogla.

“Medicinske sestre su značajni sastavni dio zdravstvenog sustava i uistinu bezbroj je tih žena kvalitetan, vrijedan i požrtvovan. Želja za imati veće plaće je normalna. U ovom trenutku Vlada je uistinu napravila maksimum što je mogla”, kazao je Kujundžić.

Dodao je kako su u tri godine plaće povećanane za 18 posto te poručio kako će Vlada, čim se ukaže prilika, razmotriti mogućnosti daljnjeg povećanja.