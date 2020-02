VELIKI PROMETNI ZASTOJ U DUBRAVI: Automobil zapeo na tramvajskim tračnicama, ljudi bijesni: ‘Stvramo je kr**en, zbog njega kasnim’

Brojni građani jutros su na društvenim mrežama bili bijesni zbog neopreznog vozača koji je izazvao zastoj zapevši na tramvajskoj pruzi na Maksimirskoj cesti u Zagrebu

Jutros je u Maksimirskoj ulici u Zagrebu došlo do zastoja u prometu jer je jedno taksi vozilo zapelo na tramvajskoj pruzi na kojoj se obavlja sanacija. Taksist očito nije čuo obavijets iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) odakle su priopćili da će na Maksimirskoj cesti, od Ulice Ravnice do ulice Fakultetsko dobro, zbog radova na sanaciji tramvajskog kolosijeka radnim danom od 22 do 5 sati, a subotom od 7 do 14 biti zauzet prometni trak, i tako sve do 2. ožujka.

‘Ako može tramvaj, može i on’

Večernji list piše kako su brojni građani jutros na društvenim mrežama bili bijesni zbog neopreznog vozača koji je izazvao zastoj.

“Onaj koji se vozio s njime u tom trenutku, definitivno nije stigao na vrijeme na odredište”, napisao je jedan građanin. Drugi je bio mnogo grublji: “Stvarno je kreten. Zbog njega kasnim.” “Ako može tramvaj, može i on. Kaj onda ak’ su sve raskopali”, napisao je treći.

Bilo je i onih koji su, usprkos zastoju i kašnjenju, pohvalili činjenicu da se napokon obnavlja taj dio tramvajske pruge.