Stanovnici Pješčane Uvale u Medulinu muku muče s turizmom i turistima. Naime, Glas Istre objavio je priču tamošnjeg stanovnika koji je pobrojao sve probleme s kojima se lokalno stanovništvo susreće tijekom turističke sezone, a sve zbog mnogobrojnih praznina u znanju o tome što to pametni turizam znači i kako ga implementirati.

Pješčana Uvala u Medulinu urbanistički je zamišljena i projektirana kao naselje za život, a ne turizam što je postala. "Mnogi niti ne grade više obiteljske kuće, već kuće s apartmanima. Susrećem se s mnogobrojnim gostima svakodnevno. Često razgovaramo o problemu s parkinzima, "šugamanskim ratovima", neprepoznatim potencijalima o kojima pojma nemaju da i postoje, i koječemu još", navodi autor.

U Pješčanoj Uvali živi otprilike 500 žitelja, no ljeti je taj broj puno veći. S gositima ih ima oko 3.000, kojima treba pribrojati i sve one jednodnevne goste koji su apartmane unajmili u Vikuranu, Vintijanu i Valdabeku gdje mora, plaža i popratnih sadržaja nema, te mnogobrojne Puljane i žitelje okolnih mjesta koji u Pješčanu dolaze na more, u beach barove, na igrališta za djecu, restorane.

Automobili se grebu noževima

"Mjesta za toliko automobila naprosto nema, što stvara nesnosnu gužvu, nervozu te je nekim ograncima nemoguće proći, što je problem, pogotovo kada su u pitanju hitna i vatrogasci. Eto, baš ovih dana bilježimo i verbalne obračune, grebanja automobila noževima… zakuhava se atmosfera, pogoršava raspoloženje i trpeljivost između domaćih i došljaka", konstatira nadalje autor teksta.

Vlast u Medulinu po tom pitanju nisu još uvijek učinili ništa. "Zapravo učinili su nešto, a to je da su u pojedinim ograncima označili parkirna mjesta koja su često nasuprot portuna kuća s druge strane ulice što stanovnicima tih kuća zna stvarati problem. Osim toga, za pješake skoro da nema prolaza. Na jednoj strani su parkirana vozila, a ostatkom ulice se prometuje. Snalazimo se, ali zadovoljni - nismo", kaže.