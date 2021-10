Prije deset dana cijeli digitalni svijet bio je u mraku. Društvene mreže Facebook i Instagram, kao i aplikacija Whatsapp te Messenger, srušile su se, a padom su zahvaćeni deseci milijuna korisnika u svijetu.

Pale su dionice, a ovih dana Facebook pogađaju optužbe bivših zaposlenika. Zviždačica Frances Haugen javno je upozorila da je Facebooku profit važniji od sigurnosti, da njihovi proizvodi štete djeci, izazivaju podjele, slabe demokracije. Dok vlasti takve optužbe istražuju, Mark Zuckerberg sve odbacuje.

'To se moglo relativno lako izbjeći'

''Stvar tih velikih firmi je da su oni u takozvanom over confident modu. To su firme koje imaju sav novac svijeta, vrlo su utjecajne, iznimno su poslovno uspješne. I ljudi u njima misle da ne može ništa poći po krivu, da su oni iznad svega, da su najpametniji na svijetu. I to je čest problem, to je poznato informacijskoj sigurnosti. I ako se tako ponašate, prije li kasnije vas nešto snađe i onda se dese ovakve relativno neugodne stvari koje vas na neki način kompromitiraju. A to se moglo relativno lako izbjeći'', kazao je za RTL Potragu Lucijan Carić, stručnjak za informacijsku sigurnost.

Nestao je i WhatsApp koji je Facebook 2014. kupio za 19 milijardi dolara i Instagram, koji je dio Facebooka postao 2012. za 1 milijardu dolara.

''Radi se o tipičnom kaskadnom kvaru, to je kao kada domine naslažete. Lupite jednu dominu i sve padne. To su inače principi kojima se normalno operira da bi se osiguralo brz i efikasan rad sustava. Koriste se takvi sustavi gdje jedan sustav predaje informacije drugom i drugi trećem i tako dalje i onda se oni međusobno konfiguriraju i dogovaraju što već treba. I ako to krene po zlu vi si cijeli sustav onesposobite'', pojasnio je Carić.