VELIKI OBRAT U SLUČAJEVIMA GARAŽA I SELOTEJP: Ključni svjedok otkriva da su svi lažno svjedočili kako bi spasili Glavaša

Ključni svjedok u slučajevima Garaža i Selotejp tvrdi kako je bio cilj spasiti Glavaša od kazne za ratne zločine počinjene nad civilima u Osijeku

Ključni svjedok u slučajevima Garaža i Selotejp, Nikola Jaman novinarima Provjerenog je otkrio kako su na sudu svi lažno svjedočili o tome da je on bio ključni zapovjednik Zaštitne čete, a razlog je bilo spašavanje Branimira Glavaša od optužbi za ratni zločin nad civilima u Osijeku. Iako je ranije tvrdio da Glavaš nije naređivao mučenja i ubojstva civila, sada je promijenio priču.

“Reći ću da sam bio zapovjednik, da je moj zamjenik bio Josip Fehir, a da je glavni zapovjednik svega bio Branimir Glavaš. I to ne samo u zaštitnoj četi, nego je bio zapovjednik i alfa i omega cijeloga grada. On je drmao cijelim gradom, između ostalog i nad policijom, pokušavao i nad trećom brigadom, nad ostalima, i tako dalje”, rekao je Jaman.

Propao plan

No, plan nije uspio. Naime, za slučajeve Garaža i Selotejp Glavaš je dobio deset godina zatvora, a suđenje za ratni zločin nad osječkim civilima je ove godine krenulo ispočetka. U lipnju je saslušan Krunoslav Fehir, bivši krunski svjedok slučaja Garaža i čovjek koji je sa 16 godina pucao u civila.

“Pogledao je tijelo. Pogledao je u mene. Bilo nas je tu desetak… Tada sam saznao da je znao da je i drugi unutra, osim što sam vidio osobne karte kod njega u njegovoj ladici toga dana… On je rekao kao: ‘Ok, gdje je drugi?’ Pogledao je u mene, ja sam rekao da se nalazi u prostoriji garaže, što je i bilo tako. On je rekao onako hladno: ‘Sad ga treba likvidirat jer on je sve ovo vidio. Treba likvidirat osobu”, rekao je Fehir.

I Šeks lagao?

Slučaj je opterećen politikom od svojih početaka, a priča se razvila u trenutku kada je Glavaš otišao iz HDZ-a. Osim što se sukobio s Ivom Sanaderom, imao je okršaj i s Vladimirom Šeksom, koji mu je bio nadređeni i koji je, usprkos svemu, svjedočio Glavašu u korist. Jaman tvrdi da je i Šeks lažno svjedočio.