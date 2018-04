VELIKI OBRAT – CRKVA PRIHVAĆA INTERPRETATIVNU IZJAVU U ISTANBULSKOJ: ‘Drago nam je da je Vlada osluškivala Crkvu i narod’

Kazao je kako mu je premijer Andrej Plenković pojasnio kako ‘izjava otklanja određeni dio bojazni

Predsjednik Hrvatske biskupske konferenciji, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, u intervjuu za Hrvatski katolički radio osvrnuo se na Istanbulsku konvenciju i objavio kako Crkva podržava Vladinu interpretativnu izjavu.

Puljić je, podsjetimo, nedavno vrlo žestoko napao Vladu zbog ratifikacije konvencije.

‘U konvenciji je 95 posto stvari jako pozitivno, citirat ću jednog našeg teologa. No, problematične su neke brojke. Ne znamo koje su im nakane. Problematični su pojmovi, neki termini, i to treba raščistit’, rekao je Puljić.



Govorio o logici saveza

‘Meni je drago da u našem zakonodavstvu postoje brojne zaštitne mjere za zaštitu žena i obitelji, no čini mi se da je ovdje u pitanju logika saveza. Možda je EU neki savez u koji se ne ulazi osvajanjem ili prisilom, već je u pitanju dragovoljni ulazak. Ali kad si unutra, onda postoje i zajednička pravila, pa je tako i kod Istanbulske konvencije. Malo je neobično da ako svi prihvaćaju, ti ne prihvaćaš. Ako tako gledamo, onda bi i mi trebali napraviti neki svoj ‘Brexit’ i izaći iz te zajednice. Kad se donose ti zakoni, ti si pozvan da daš svoj doprinos, a onda parlament diže ruke pa to usvaja’, dodao je.

Ipak je naveo i kako je vatikanski promatrač uočio da su termini dvoznačni te da mirišu na rodnu ideologiju, kazao je.

‘Moramo igrati zajednički, iako ima paragraf da je ne moramo prihvatiti. Nije usvojena jednoglasno jer su termini dvoznačni. Vatikanski je promatrač uočio da su termini dvoznačni, mirišu na rodnu ideologiju, kao da se nameće nešto što nije prihvatljivo ni nekim kulturama ni nekim državama. I zato su se neke države distancirale, neke nisu usvojile, a neke se još dvoume.

‘Naša je Vlada izdala interpretativnu izjavu, pravnici bi trebali reći koliku ima težinu. Ja nisam ni pravnik ni parlamentarac, ali meni je drago da je Hrvatska tu dala svoj pozitivni doprinos. U tom kontekstu gledam i manifestaciju u Zagrebu’, rekao je nadbiskup misleći na prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije.

Kazao je kako mu je premijer Andrej Plenković pojasnio kako ‘izjava otklanja određeni dio bojazni’, prenosi Jutarnji.

Crkva je zadovoljna

‘Čini se da interpretativna izjava objavljena 20. ožujka govori da zemlje nisu dužne provoditi rodnu ideologiju niti je uvoditi u svoj pravni sustav. Vjerujem da su u Vladi razgovarali s ‘centralom’, a četiri dana nakon toga istu stvar ponavlja i Vijeće EU. Istanbulska konvencija ne podrazumijeva obvezu pravnog prepoznavanja trećeg spola ili osiguravanja pravnog prepoznavanja istospolnih brakova. Treće, nema obveze u formalno-obrazovno-kurikularno-edukativne materijale uključiti ono što se specifično odnosi na homoseksualnost ili transrodnost.

Mi tu informaciju nismo imali, mogli smo je pročitati u novinama. Možda je to i umirivanje situacije, ali ako je pravno, onda ima težinu i kamo sreće kad bi se to ozakonilo. Onda bismo bili sigurni da nitko nema pravo nametati rodnu ideologiju u naš obrazovni i pravni sustav -‘, rekao je Puljić te naglasio kako on nije ‘nikakav opasan tip koji ruši premijera’.

‘Drago nam je da je Vlada osluškivala Crkvu i narod i zato i priložila interpretativnu izjavu. Ne bih rekao da je ovo neko veliko razilažanje, nego početak dijaloškog razgovora koji nam je potreban kao zrak’, zaključio je Puljić.