VELIKI BROJ ZARAŽENIH U SPLITSKOM ZATVORU, A JEDAN JE I NA RESPIRATORU: ‘Čovjek sa simptomima nije poslan u samoizolaciju’

Zaraza koronavirusom krenula se širiti Splitsko-dalmatinskom županijom, a posebice u splitskom zatvoru gdje je naglo porastao broj zaraženih zatvorenika.

”Danas smo poslali da se utvrdi odgovornost Uprave zatvora u Splitu i upraviteljice. S obzirom da je nagli porast zaraženih i među zatvorenicima i među službenicima zatvora u Splitu”, kazao je za RTL.hr Armin Tatarević, predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je zasad zaraženo 46 osoba lišene slobode i 15 službenika pravosudne policije.

Jedan zatvorenik na respiratoru

”Godinu dana je od dana otkako smo dobili naputke i mjere koje trebamo provoditi da bi spriječili ulazak virusa u zatvore i kaznionice. Dosada smo uspješno to radili, nije bilo nekog velikog širenja zaraze niti u Lepoglavi niti u Glini niti u Remetincu gdje je najveći broj zatvorenika. I sad odjednom nam se dogodi da u Split uđe nešto na način koji je nama neobjašnjiv. Znači nisu se dovoljno primjenjivale mjere zaštite i da se tako brzo raširi, da u roku od pet dana s desetak zaraženih zatvorenika, odjednom je to brojka 46”, rekao je Tatarević.

Do ponedjeljka zatvorenicima nisu bile dozvoljene ni posjete, a ulaz u zatvor moguć je samo djelatnicima koji dolaze na posao. ”Imam neslužbene informacije da se znalo za čovjeka da možda ima simptome i da je poslan na testiranje i da nije poslan u samoizolaciju. On je do povratka nalaza i potvrđivanja zaraze i dalje radio, kretao se po zatvoru u Splitu šireći taj virus. Kad su potvrdili da je pozitivan nisu utvrdili ni s kim je bio u kontaktu. Na koji način su zatvorenici zaraženi, ako su se primjenjivale sve mjere, maske, dezinfekcija prostora itd.”, pita se Tatarević dodavši da je nešto zakazalo. ”Uprava je ta koja mora to provoditi i svojom kontrolom i nabavkom sredstava, upozoravanjem djelatnika da se pridržavaju mjera”.

Pitanje je, kaže, kako će to završiti, a dodaje i da imaju jednog zatvorenika na respiratoru. ”Imamo jednog zatvorenika na respiratoru u splitskom zatvoru koji je sam bio u sobi i sam šetao. Na koji je način došao virus do njega”, pita se Tatarević.

