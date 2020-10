HRVATSKE AUTOCESTE POSTAVLJAJU ČAK 1088 SUPERKAMERA: No, neće snimati prebrze vozače; Namjena im je skroz drugačija

Hrvatske autoceste će za 41 milijun kuna unaprijediti svoj sustav nadzora i detekcije potencijalno opasnih incidenata postavljanjem 1088 novih digitalnih kamera i stvaranjem novog sustava kojim će se moći pravovremeno obavijestiti vozači i interventne službe o incidentima na autocestama

U sklopu projekta rekonstrukcije i poboljšanja sustava videonadzora i videodetekcije, Hrvatske će autoceste duž svih autocesta postaviti 1088 novih digitalnih kamera. Vrijednost cijelog projekta je 41 milijun kuna, a njime će se omogućiti otkrivanje izvanrednih situacija na autocestama u svega nekoliko sekundi, piše Večernji.

S obzirom na to da se, prema podacima HAC-a, najviše izvanrednih situacija događa u blizini prometnih čvorova ili velikih objekata, potrebno ih je, smatraju, na vrijeme detektirati i pritom, s pomoću digitalne tehnologije i promjenjive signalizacije, prenijeti poruke ostalim sudionicima u prometu i obavijestiti interventne službe. S obzirom na to da sve više vozila na autocestama traži i sve veću potrebu za povećanjem sigurnosti, kamere su postavljene na mjestima gdje je najveća opasnost od nastanka potencijalno opasnih situacija. Osim prometa, prate se i vremenski uvjeti kako bi se mogle na vrijeme poduzeti sigurnosne mjere ako dođe do pogoršanja.

Ključna je brzina

Ipak, brzina je ovdje ključna, jer o vremenu koje je potrebno za identifikaciju i verifikaciju incidenta ovisi koliki će biti rizik nastanka druge nesreće, uvjetovane prvotnim incidentom. U HAC-u smatraju da učinkovito upravljanje izvanrednim situacijama može spasiti živote. Naprednim tehnologijama, poput ove koje posjeduju nove kamere, svi značajni incidenti mogu se detektirati u roku od nekoliko sekundi. Prometni podaci, slike i alarmi završavaju u kontrolnoj sobi, iz koje se mogu, po potrebi, aktivirati drugi sustavi, poput semafora, promjenjivih prometnih znakova ili informacijskih displeja.

“Pri generiranju alarma, referent-operater u kontrolnoj sobi dobiva ne samo alarm nego i vizualnu informaciju pomoću snimke samog događaja i tako na najinformiraniji mogući način odlučuje o potrebnim postupanjima. Analiza snimaka kamera u realnom vremenu omogućava efikasnije upravljanje prometom na autocestama, objašnjavaju HAC-ovi stručnjaci i dodaju da pravovremena reakcija omogućuje brzu intervenciju službi i pravovremeno obavještavanje drugih sudionika u prometu.

Mogu nadzirati sve

HAC s postojećim sustavom ima problema zbog loše optike kamera, nedovoljnog zooma i mogućnosti pregleda detalja, loših izlaznih signala i niske rezolucije. Zbog toga će postojeće kamere zamijeniti najnovijim digitalnim kamerama internetskog protokola, koje imaju bolju kvalitetu slike, mogućnost detekcije pokreta i daljinskog fokusiranja, šalju podatke putem računalne mreže, a u HAC-u tvrde kako je u jedan sustav za videonadzor moguće dodati neograničen broj takvih kamera, što znači da će njima biti pokrivena i dijelovi autocesta koje dosad nisu mogli nadzirati.