VELIKI BRANKO LUSTIG JOŠ NIJE POKOPAN, GODINU DANA OD SMRTI: Zagreb za njega nema mjesta, udovica očajna: ‘Ne mogu se ni isplakati na grobu…’

Grad Zagreb obećao je grobno mjesto Branku Lustigu, ali danas, godinu dana nakon smrti, to obećanje nije ispunjeno, otkriva Net.hr

Branko Lustig, filmski producent svjetskoga glasa i dobitnik dvaju Oscara (za “Schindlerovu listu” Stevena Spielberga i “Gladijatora” Ridleyja Scotta), koji je kao dječak prošao pakao nacističkih logora Auschwitz i Bergen-Belsen, preminuo je 14. studenoga prošle godine u Zagrebu, a posljednji ispraćaj ovog velikana upriličen je 25. studenoga u Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Danas, gotovo godinu dana kasnije, posmrtni ostaci Branka Lustiga još nisu sahranjeni, doznaje Net.hr. Potvrdu za ovu nevjerojatnu i poražavajuću informaciju dobili smo od Gradskih groblja Zagreb te od Mirjane Lustig, udovice Branka Lustiga.

UMRO JE BRANKO LUSTIG: Preživio je dva nacistička logora, ostvario impozantnu svjetsku karijeru i osvojio dva Oscara

Urna stoji u Krematoriju već deset mjeseci

Gradska groblja na naš upit odgovaraju kako je posljednji ispraćaj gospodina Lustiga bio 25. studenoga 2019. na Krematoriju. “Polaganje urne gospodina Lustiga organizirat će se kada se uredi dodijeljeno grobno mjesto. Do tada, urna se nalazi na Krematoriju, na čuvanju, sukladno želji obitelji”, stoji u odgovoru Gradskih groblja.

‘Grad Zagreb želio je da se Branka sahrani o njihovu trošku’

No, želja obitelji dakako nije da posmrtni ostaci ovog velikana još uvijek budu “na čuvanju”, a ne u svom grobnom mjestu, potvrđuje nam Mirjana Lustig. Informacija koju smo dobili jest kako se Grad Zagreb obvezao da će sahraniti Branka Lustiga, no danas, gotovo godinu dana otkako je umro, još uvijek nije sahranjen. Gospođa Lustig to nam je i potvrdila.

“Grad Zagreb želio je da se Branka sahrani o njihovu trošku. Kći i ja smo pristale na to jer je Branko bio takoreći čovjek ovog grada, mnogo je radio i napravio za Zagreb. No, kada se s tim počelo odugovlačiti posve sam pogubila živce i sama otišla platiti grobno mjesto”, kazala nam je Mirjana Lustig u telefonskom razgovoru.

No, čak i tada ništa se nije pomaklo. Urna je i dalje na Krematoriju. Već i to što je obitelj pokojnoga Lustiga, čekavši mjesecima, a ne dočekavši da Grad ispuni obećanje pa i svojevrsnu obvezu prema svome počasnom građaninu, odlučila sama kupiti grobno mjesto zvuči prilično razočaravajuće. No, čini se da je takav čin bio potreban da se stvari pokrenu, a s njima i procedura. Koja ipak još uvijek nije došla svome kraju.

PRIJATELJI I SURADNICI OPRAŠTAJU SE OD BRANKA LUSTIGA: ‘Dokazao je da je moguće pobijediti sve nedaće; dobrota je koračala s njim’

Odluka Skupštine

“Nedavno mi je rečeno da je Gradska skupština usvojila odluku da će napraviti spomenik Branku. To je izglasano i rečeno mi je da će mi vratiti novac i da će grobno mjesto biti uređeno na trošak Grada. Sada se čeka raspisivanje natječaja za izvođača da se kupi kamen i priđe tom rješenju”, kazala nam je.

I doista, početkom rujna zastupnici zagrebačke Gradske skupštine, a na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, većinom glasova donijeli su odluku da se Branku Lustigu, oskarovcu i počasnom građaninu Zagreba, podigne nadgrobni spomenik u sjevernom dijelu Mirogoja, odmah uz Aleju velikana. U zaključku stoji da će troškove postavljanja spomenika u iznosu od 500.000 kuna financirati Grad Zagreb.

BRANKO LUSTIG PROGLAŠEN POČASNIM GRAĐANINOM GRADA ZAGREBA: ‘Jako sam dirnut’

‘Iz obzira prema drugima nisam htjela vršiti pritisak’

“Ne znam zašto sve to tako dugo traje. Branko je umro u studenome prošle godine. Bio je to već konac godine, donošenje proračuna pa blagdani… Onda je došlo ovo s koronom, dogodio se i potres pa sam smatrala da iz obzira prema drugima nije umjesno vršiti pritisak ni išta tražiti. Kći i ja smo shvatile da će to biti riješeno kada se bude moglo. Sada nam je rečeno kako postoji mogućnost da se to napravi do Sisveta. No, do tada sigurno neće biti gotovo. Potištena sam i žalosna što ne mogu otići isplakati se na grobu. Pedeset godina života proveli smo zajedno…”, kazala nam je gospođa Lustig jedva susprežući suze.

U jednom trenutku je, kaže, urnu htjela donijeti kući, ali su joj savjetovali da je ipak bolje da bude u Krematoriju.

Kako bi nam pojasnio ovaj skandalozan slijed događaja nazvali smo i voditelja Gradskih groblja Patrika Šegotu. No, kada je Šegota čuo o čemu želimo razgovarati, rekao je kako žuri na sastanak, ne može razgovarati i kazao nam da pitanja pošaljemo putem maila. Poslali smo ih, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore tko je odgovoran za to što veliki oskarovac Branko Lustig još uvijek nije pokopan. S Gradskih groblja stiže tek štura potvrda da je tome tako.

I PREDSJEDNICA SE OPROSTILA OD LUSTIGA: ‘Svoj ugled i znanje nesebično je darivao i Hrvatskoj kao pokretač dijaloga, razumijevanja i tolerancije’

Za Dragana Kovačevića ima mjesta, za Lustiga ne

Kao dječak Lustig je tijekom Drugog svjetskog rata bio zatočen u nacističkim koncentracijskim logorima Aushwitz i Bergen-Belsen. Židovskog je podrijetla, a većina njegove obitelji nestala je tada u koncentracijskim logorima diljem Europe. Baka mu je ubijena u plinskoj komori, a otac u Čakovcu. Sam Lustig posljednjih je mjeseci boravka u logoru imao jedva 30 kilograma, tifus, te je jedva preživio.

Prvi je Hrvat koji je kao najbolji producent nagrađen Oscarom 1993. za Schindlerovu listu te 2001. godine za film Gladijator. Kada je umro, veliki američki redatelj Steven Spielberg ovim se riječima oprostio od njega:

“Teška srca primio sam vijest o Brankovoj smrti i moje su misli s njegovom obitelji i prijateljima. Kad smo se prvi put upoznali kako bismo razgovarali o ‘Schindlerovoj listi’, on je inzistirao da njegove zasluge za film nisu važne i da su mu kvalifikacije za rad na filmu jednostavne i male. Tada je zasukao rukav i otkrio mi tetovirani broj iz Auschwitza. Ostao sam bez riječi i tako se, u tom intimnom trenutku, rodilo naše divno prijateljstvo koje je trajalo gotovo tri desetljeća. Proizašlo iz horora holokausta njegovo osobno putovanje je trijumf nade i odlučnosti, to je priča kojoj mnoga djeca iz danas nezamislivih uvjeta mogu težiti. Silno će nam nedostajati”.

Uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević svoje je mjesto u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju kupio još debelo za života, iako nije poznato čime je i kako zadužio Hrvatsku. Lustig, istinski hrvatski, europski i svjetski velikan svoje mjesto još uvijek nema, niti u Aleji velikana, niti igdje drugdje na Mirogoju. Davno mu je obećano, ali je, jednom kada je umro, ostao zaboravljen. Godinu dana nakon smrti, obitelji velikog Branka Lustiga tako nema mjesto na kojem bi mogla zapaliti svijeću.