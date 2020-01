VELIKE RAZLIKE U ODNOSU NA PRVI KRUG: U samo jednoj županiji i u Njemačkoj manja izlaznost birača

Državno izborno povjerenstvo objavilo je podatke o izlaznosti birača na drugi krug predsjedničkih izbora do 11:30 sati te zabilježilo veću izlaznost negoli u prvom krugu

Državno izborno povjerenstvo objavilo je podatke o izlaznosti u drugom krugu predsjedničkih izbora. Do 11.30 sati na birališta je izašlo 18,87 posto birača. Za usporedbu, u prvom krugu do 11:30 glasalo je 15,75 posto, odnosno 552.129 birača. U drugom krugu prošlih predsjedničkih izbora u siječnju 2015. godine do 11:30 glasalo je 21,92 posto birača.

Razlike u odnosu na prvi krug

Najveća razlika u izlaznosti zabilježena je u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je prije dva tjedna do 11:30 glasovalo 14,30 posto birača, a danas je to učinilo 19,85 posto birača. Najmanja razlika je, pak, zabilježena u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je u prvom krugu glasovalo 15,70, a u drugom 16,38 posto birača.

Ukupno najviše birača izašlo je u Varaždinskoj županiji (21,97 posto), dok je u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji zabilježen najniži broj birača (12,32 odnosno 12,33 posto).

Jedina županija u kojoj je u drugom krugu glasovalo manje birača nego u prvom jest Požeško-slavonska u kojoj je danas do 11:30 svoje biračko pravo odlučilo iskoristiti 13,82 posto birača, dok je prije dva tjedna jutro za to iskoristilo 15,24 posto birača.

Velik odaziv u BiH, u Njemačkoj manji

Zanimljivo je da su u inozemstvu podaci o izlaznosti u prvom i drugom krugu izbora podjednaki. Najveće razlike su zabilježene u BiH, gdje je danas do 11:30 glasovalo 9725 birača, u odnosu na 6211 koji su to učinili prije dva tjedna. Velika je razlika i u Srbiji, gdje je u prvom krugu do 11.30 glasovalo 185, a u drugome 245 birača. Birači u Njemačkoj, pak, nisu bili toliko voljni za izlazak na izborima. Naime, prije dva tjedna ih je do 11:30 izašlo 3425, dok je u drugom krugu svoje biračko pravo dosad iskoristilo 3305 birača.