VELIKE PROMJENE U ZAKLJUČIVANJU OCJENA: Neki učenici ne mogu uopće pasti razred, a drugi mogu imati do četiri zaključene jedinice

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak se prije sjednice vlade osvrnula na nove odluke vlade vezano uz Zakon o odgoju i obrazovanju, javlja N1.

Divjak je rekla da izlaze u susret ranjivim skupinama učenika koji su možda i inače imali problema u školi.

“Pod utjecajem koronavirusa i potresa učenici od 1. do 4. razreda, bez obzira na ocjene, ne mogu pasti. Za sve od 5. do 8. razreda i u srednjoj školi, do četiri jedinice vam daju pravo da idete na dodatnu nastavu te umjesto dva imamo tri roka”, kazala je ministrica Blaženka Divjak.

Ne smije biti diskriminacije

Komentirala je i posljednju odluku Ustavnog suda i je li ona naštetila studentima specijalističkih studija.

“Moram poštivati odluku suda, ali mislim da ne smije biti diskriminacije. To je nešto o čemu treba voditi računa. Imamo vremena do kraja godine situaciju zakonski razriješiti, ali loša je poruka i s nekih fakulteta da se neki studenti dijele po kriterijima koji nisu akademski”, kazala je.