Krunoslav Katičić - novo je ime koje se pojavilo u spekulacijama vezanim uz rekonstrukciju vlade. Glavni tajnik HDZ-a, prema posljednjim informacijama iz stranke, mogao bi preuzeti Ministarstvo unutarnjih poslova, piše u petak Jutarnji list.

Dnevnik navodi da bi sadašnji prvi čovjek MUP-a i potpredsjednik vlade Davor Božinović preuzeo Ministarstvo obrane umjesto Marija Banožića.

Ranije se pojavila informacija da vrh HDZ-a razmišlja o spajanju Ministarstava obrane i Ministarstva branitelja koje bi potom preuzeo potpredsjednik Vlade Tomo Medved, no čini se da se od te varijante odustalo.

'Premijer tamo želi nekog svog i pouzdanog'

"Nisam iznenađen što se u kombinaciji spominje Katičić, to je važan resor, a premijer tamo želi nekog svog i pouzdanog. Katičić je blizak prijatelj Andreja Plenkovića i osoba od njegova velikog povjerenja tako da je vrlo moguće i logično da on preuzme MUP", kaže sugovornik iz stranke i dodaje da bi Davor Božinović bio dobro rješenje za čelo MORH-a s obzirom na njegovo veliko iskustvo.

Božinović je već bio ministar obrane u vladi Jadranke Kosor. U stranci se za sada ne spominje gdje Plenković namjerava smjestiti sadašnjeg ministra obrane Banožića, na čijoj je smjeni inzistirao i predsjednik države Zoran Milanović, ako se ove informacije pokažu točnima.

"Za sada o tome nitko ne govori, ali uvijek se može vratiti u Slavoniju", komentirao je jedan dugogodišnji HDZ-ovac.

Umjesto Ćorića, Filipović

Kad je riječ o Ministarstvu zdravstva, do sada se kao moguća zamjena za ministra Vilija Beroša spominjao državni tajnik iz tog Ministarstva Tomislav Dulibić. No, neki članovi stranke kažu da je u kombinaciji za ministra zdravstva i sadašnji ravnatelj KB-a Dubrava Ivica Lukšić, navodno također blizak Plenkoviću. U stranačkim se kuloarima za tu poziciju spominje i ime ravnatelja KBC-a Zagreb i šefa HDZ-ova Odbora za zdravstvo Ante Ćorušića.

Osim državne tajnice Margarete Mađerić, kao moguća nasljednica Josipa Aladrovića spominje se i Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Josić, prema nekim komentarima iz HDZ-a, ima veće šanse za tu poziciju od Mađerić. U HDZ-u kažu da Josić uživa Plenkovićevo povjerenje, a prošle je godine na lokalnim izborima bila i kandidatkinja HDZ-a za gradonačelnicu Siska.

Kad je riječ o mogućem nasljedniku ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, za sada se i dalje najviše spominje ime Davora Filipovića, dok se kao zamjena za potpredsjednika vlade Borisa Miloševića spominje Spomenka Đurić, državna tajnica iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, ali i Snježana Vasiljević.

Banožićeva smjena spominje se danima

Nagađanja o kadrovskim promjenama u Vladi zasad su samo spekulacije i pokušaj da se neke ljude unaprijed diskreditira, piše u petak Večernji list.

Premijer je dobio odriješene ruke stranačkih tijela, on će predložiti rekonstrukciju u opsegu i s imenima o kojima će sam odlučiti i za to će dobiti potporu saborske većine. Rečenica je to koju su i jučer ponavljali ljudi u vrhu HDZ-a, odbijajući komentirati bilo koju od informacija o potencijalnim zamjenama u Vladi, no jasno je da stranački kuloari ne miruju.

Najviše je pritom nagađanja o sudbini ministra obrane Marija Banožića, čija se smjena danima spominje, iako iz Plenkovićeva kruga nema potvrde da će on otići iz vlade, kao što je nema ni za druga imena koja se spominju.

Spajanje dvaju ministarstva?

Kuloari, međutim, već iznose teorije tko bi na čelu MORH-a trebao zamijeniti Banožića, a jedna od njih glasi kako će se MORH-u pripojiti Ministarstvo branitelja, a na čelo objedinjenog ministarstva doći Tomo Medved.

Argumenti za to su da je Ministarstvo branitelja dovršilo sve važne projekte vezane uz zaštitu zdravlja i status branitelja, no dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca skeptičan je prema toj ideji. Međutim, iz vlade su Večernjem listu potvrdili kako do spajanja tih dvaju ministarstava neće doći.

Spajanje tih dvaju ministarstava najavljivano je i uoči samog konstituiranja Vlade, no tada je Medved bio oštro protiv takve ideje jer bi ona značila da Ministarstvo branitelja prestaje postojati kao samostalno tijelo.

Iako ne treba očekivati da bi braniteljska populacija zbog takvog poteza okrenula leđa HDZ-u, činjenica je da se od njega odustalo na samom početku mandata, kada stranke najlakše vuku potencijalno problematične poteze, računajući da imaju dovoljno vremena da anuliraju eventualno nezadovoljstvo birača.

Plenkovićeva vlada sada je pred polovicom mandata i bilo bi zanimljivo da se doista odluči utopiti Ministarstvo branitelja u veći resor. Gotovo je sigurno da bi desnica iskoristila takav potez, a naznaka kritike te ideje jučer je došla iz usta predsjednika države Zorana Milanovića.