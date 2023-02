Od ponedjeljka, 20. veljače, Zagrebački električni tramvaj uvodi izmjene u prometovanju pojedinih tramvajskih linija s ciljem povećanja prijevoznih kapaciteta, frekventnosti polazaka, no i poboljšanja protočnosti na dijelovima trasa gdje je za tim utvrđena potreba.

Izmjene se donose nakon temeljite analize kroz operativno praćenje situacije na području cjelokupne mreže i korak su u unaprjeđenju usluge, jer će omogućiti veću protočnost prometa i manje razdoblje čekanja za građane u velikom dijelu grada Zagreba, priopćili su iz ZET-a.

Tako će linija 5 ubuduće prometovati na relaciji Prečko - Maksimir, a linija 7 na relaciji Savski most - Dubrava (zbog radova na Jadranskom mostu, linija 7 će privremeno prometovati na relaciji Arena Zagreb - Dubrava). Promjenom dužina trasa kroz povratak linija na krajnja odredišta do kojih su i ranije prometovale, linija 5 ostvarivat će dnevno 16 dodatnih polazaka, a linija 7 dodatnih 18, čime će se intenzivirati frekventnost polazaka te smanjiti vrijeme čekanja na stajalištima u dijelovima grada gdje je utvrđen povećani priljev putnika. Također će se povećati prijevozni kapaciteti linije 5, na kojoj bilježimo znatni porast broja putnika, posebice na dionici od okretišta Prečko do Savske ceste

Rasterećenje okretišta

Dodatan razlog izmjena je rasterećenje okretišta u Dubravi i Dupcu, posebno jer je na okretištu Dubec otežan prihvat triju tramvajskih linija radi njegove dimenzioniranosti. Zbog toga u vršnim satima dolazi do odstupanja pojedinih voznih jedinica od predviđenog rasporeda, jer trebaju čekati slobodno mjesto na terminalu kako bi se na siguran način omogućio ulazak ili izlazak putnika na za to predviđenim stajalištima. Ovim putem svakako će se utjecati i na bolju prometnu protočnost linija koje koriste okretišta Dubrava i Dubec jer će olakšati prihvat tramvaja na zaokretnice te time ubrzati proces ulaska i izlaska iz vozila.

Istovremeno, poboljšat će se protočnost na linijama 4 i 11, a usluga prijevoza na relaciji Dubrava - Dubec i dalje će biti intenzivna kroz 7 dodatnih polazaka koje će linija 11 realizirati. Tako će prosječan slijed polazaka tramvaja linija 4 i 11 s početno-krajnjeg stajališta biti manji od četiri minute. Ujedno, povećat će se prijevozni kapaciteti na liniji 11, kao liniji s najvećom prometnom potražnjom.

ZET će i nadalje pozorno pratiti situaciju s javnim prijevozom u gradu Zagrebu, i nastojati optimizirati linije sukladno mogućnostima kako bi građani u cijelom gradu mogli dobiti najbolju moguću uslugu, uz što manja razdoblja čekanja, priopćili su.