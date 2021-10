Svakim danom broj zaraženih koronavirusom raste, a raste i interes za cijepljenje. To je vidljivo u mnogim hrvatskim gradovima gdje se nalaze redovi za cijepljenje od nekoliko metara.

"Došao sam se ovdje cijepiti jer su visoke brojke, preko 4 tisuće zaraženih pa eto čisto da budem siguran", kazao je Rajan Radomirović (16) iz Zagreba za RTL Danas.

'Imamo jako puno posla'

"Sad ću ja sebe zaštititi, doktore brate slušaš struku", kazao je Mijo Akrap iz Zagreba.

Po svoju prvu, drugu ili treću dozu do kraja dana je stiglo 1334 ljudi.

"Brojke novocijepljenih i prvih doza se povećavaju i to značajan i to dvostruko više nego prije mjesec dana. Imamo jako puno posla, zamolila sam kolege koji su na trijaži da skrate pauzu jer ne želimo da ljudi stoje na hladnoći i smrzavaju se", rekla je voditeljica smjene cijepljenja na Zagrebačkom velesajmu.

Gužve i u ostalih gradovima

No, nisu gužve nastale samo u Zagrebu, već i u Splitu i Rijeci.

"Utjecalo je i to jer sam vidjela prognoze i da to nije baš kako se očekuje. Smatram da je to građanska dužnost obaviti", kazala je Ana Matijević iz Kaštel Starog.

"Po meni kao jednom mladu čovjeku je cjepivo najveći izum čovječanstva nakon vatre i nakon pisma i mislim da bi se svak' radi zaštite svih nas i radi povratka u normalan život trebao cijepiti", kazao je Luka Bajto iz Splita.