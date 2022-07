Radovi na Selskoj cesti u Zagrebu izazvali su prometni kolaps. Grad Zagreb za građane je ranije objavio upozorenje kako će zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže biti privremena regulacija prometa, javljaju 24sata.

Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije vrelovodne mreže, Selska ceste na dijelu od Krapinske do Hruševečke ulice od subote, 23. srpnja 2022., od 7 sati do srijede, 27. srpnja 2022., do 4 sata bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će Krapinska – Selska – Zagorska – Tomislavova – D. Golika – Baštijanova - Selska i obratno. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Moguće su poteškoće u prometu te se vozače moli za strpljenje i razumijevanje.

"Trenutno ne radim, ali živim tu. Jučer je bilo malo više prometa nego inače, ali jutros kako su ljudi išli na posao potpuni kolaps. Dugo su čekali u koloni, sada se malo raščistilo s jedne strane, ali ljudi i dalje čekaju", ispričala je jedna čitateljica za 24sata.

Pojačan promet na A1 u smjeru mora

Podsjetimo, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim autocestama, a posebice na zagrebačkoj obilaznici u smjeru naplate Lučko, autocesti Zagreb-Split-Ploče u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima, poručuju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Povremeni zastoji i usporena vožnja mogući su na pojedinim dionicama autocesta u zonama tunela, blizini odmorišta i pred naplatnim postajama, na gradskim cestama i dionicama cesta gdje su u tijeku radovi.

Na Zagrebačkoj obilaznici kolona vozila iz smjera Jankomira u smjeru naplate Lučko je oko šest kilometara.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Otočac u smjeru mora. HAK upozorava i na prometnu nesreću u tunelu Sv. Marko u smjeru Dubrovnika kao i na prometnu nesreću između čvorova Zadar II i Benkovac u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine jednim trakom.