NOVI PODACI: U Zagrebu 36 novozaraženih; Sad se zna koja je kritična brojka oboljelih: ‘To je plafon kapaciteta hrvatskog zdravstva’

Hrvatska je u subotu imala 162 novooboljela od koronavirusa, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Prema posljednjim podacima, trenutno imamo 1.062 aktivna slučaja zaraze Covidom, među kojima je 106 pacijenata na bolničkom liječenju, dok ih je 10 na respiratoru

U svijetu je trenutno 21.617.972 aktivna slučajeva zaraze i 769.006 preminulih od koronavirusa; Oporavilo se preko 13 milijuna ljudi

U Latinskoj Americi i dalje loše stanje; Meksiko u jednom danu 6.000 novih slučajeva, a u Brazilu preko 40.000 novih slučajeva zaraze

U Japanu 1.000 novih slučajeva, u Australiji pada broj novooboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

10 novih slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:20 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 10 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (3 iz Vinkovaca, 3 iz Županje, 1 iz Otoka, 1 iz Cerne, 1 iz Bogdanovaca i 1 iz Privlake), a nema preminulih.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 555, od kojih je 389 osoba izliječeno, a ukupno je 7 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 28 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti.

U protekla 24 sata testirana je 21 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 6774. U samoizolaciji na području županije je 199 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 13 zdravstvenih radnika (1 liječnik, 5 medicinskih sestara/tehničara, 5 drugih zdravstvenih radnika i 2 nezdravstvena radnika).

U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 15 radnika (1 liječnik, 10 medicinskih sestara/tehničara i 4 druga zdravstvena radnika).

Epidemiolog objavio koja bi bila kritična brojka oboljelih za Hrvatsku

9:08 – Trenutna epidemiološka slika u Hrvatskoj nije dobra jer u posljednjih nekoliko dana u Lijepoj našoj broj zaraženih koronavirusom raste do troznamenkastih brojki. S više od 900.000 turista u Hrvatskoj stvaraju se gužve u popularnim turističkim destinacijama, što uz neodržavanje razmaka i ležeran pristup mladih, objašnjava trenutnu epidemiološku sliku.

Primjerice, na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje je korona shvaćena “ležerno”, brojke vrtoglavo rastu. Epidemiolog prof.dr. Branko Kolarić, član Vladina znanstvenog savjeta za Covid-19, još u lipnju je izrazio zabrinutost kada se Hrvatska otvorila za turiste. Za Jutarnji list komentirao je porast broja zaraženih. Nimalo ga ne iznenađuju veliki brojevi koje županijski stožeri prijavljuju posljednjih nekoliko dana.

“Zapravo se to moglo očekivati nakon što je u zemlju ušlo nekoliko stotina tisuća ljudi. Samo prošlog vikenda u Hrvatsku je ušlo više od 200.000 turista, hrvatski su građani također povećali gužvu u turističkim mjestima pa kad se to usporedi s 200 zaraženih, to i nije velika brojka. No, kad se rade izračuni koliko je koja zemlja zahvaćena koronom, uzima se u obzir samo broj stanovnika neke zemlje, a onda je tih 200 značajno pokvarilo naše podatke”, rekao je Kolarić.

Potez Slovenije

Istaknuo je da je mjerilo stavljanja neke zemlje na zelenu, narančastu ili crvenu listu broj zaraženih na 100.000 stanovnika te se pita hoće li nas Njemačka uskoro “izopćiti” kao i Nizozemska, Finska, Norveška i Italija.

“Oni su nedavno radili analizu uvezenih slučajeva koronavirusa i mi smo na trećem mjestu. Prva je Turska s 1000, slijedi Grčka s 500 te Hrvatska s oko 250 unosa koronavirusa u Njemačku”, izjavio je.

Osvrnuo se i na potez Slovenija čija je ljestvica visoko podignuta. U njihovu slučaju zemlje iz zelenog prelaze u rizičnu kategoriju s deset zaraženih na 100.000 stanovnika. Razlog je ukupan broj stanovnika u državi.

“Da bi se mogli uspoređivati podaci, uveden je taj kriterij broja zaraženih na 100.000 jer neka zemlja može imati ukupno mali broj zaraženih, ali s obzirom na broj stanovnika to može biti velika brojka. Primjerice, sto zaraženih u Hrvatskoj puno je više nego sto zaraženih u Francuskoj. Uvijek se gleda broj zaraženih u odnosu na ukupnu populaciju”, poručio je Kolarić.

Kritična brojka zaraženih za naš zdravstveni sustav

Pojasnio je koja bi bila kritična brojka za zdravstveni sustav Hrvatske.

“Bilo bi loše kad bi u kratkom vremenu više od 400 ljudi završilo na intenzivnoj njezi. Istina je da imamo oko 800 respiratora, ali ne bilo dobro da svi budu zauzeti jer onda dolazi u pitanje broj ljudi koji mogu obavljati taj posao, organiziranje smjena rada i slično, odnosno zagušio bi se naš zdravstveni sustav.

Procjena je Europskog centra za kontrolu bolesti da je to plafon kapaciteta hrvatskog zdravstva. Srećom, trenutno su uglavnom zaraženi mlađi ljudi koji nemaju teške simptome. Primjerice, trenutno je prosječna dob zaraženih oko 30 godina, a na početku epidemije bila je iznad 50 godina. No, najesen će sigurno biti više zaraženih starijih ljudi”, izjavio je Kolarić za Jutarnji list.

Šest novih slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji

9:07 – U zadnja 24 sata na području Osječko-baranjske županije provedeno je testiranje 145 uzoraka od kojih su šest bili pozitivni na koronavirus.

Svi novooboljeli su iz Osijeka, a njihova životna dob je 16, 18, 43, 44, 69 i 70 godina. U Kliničkom bolničkom centru Osijek povećan je broj hospitaliziranih pacijenata. Dan ranije bilo je 25, a sada je 27 od kojih su pet na respiratoru.

Mjera samoizolacije određena je za 16 novih kontakata oboljelih, pa su trenutno u samoizolaciji ukupno 254 osobe. Policija u zadnja 24 sata nije dobila dojave građana o kršenju samoizolacije, a u 22 samoinicijativne provjere sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi.

U Zagrebu 36 nova slučaja

9:05 – U protekla 24 sata u NZJZ “Dr. Andrija Štampar” provedeno je 438 testiranja na SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu zabilježeno je 36 novih slučajeva, javlja N1.

Posljedično tome, 63 osobe izrečena je mjera samoizolacije. Jedna je novooboljela osoba za sada negativne epidemiološke anamneze, 10 osoba su kontakti COVID + osoba, a kod 18 je novooboljelih osoba moguće izlaganje u noćnim klubovima i kafićima tijekom korištenja godišnjeg odmora.

Kod četiri je osobe epidemiološka obrada u tijeku, a tri su osobe došle iz BiH, Crne Gore i s Kosova. Svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba negativni su na SARS-CoV-2.

Zaključno, trenutno je u Gradu Zagrebu 338 aktivnih slučajeva i 755 aktivnih samoizolacija.

U Primorsko-goranskoj županiji tri novozaražene osobe

9:00 – Primorsko-goranska županija ima tri novozaražene osobe, jedna je osoba došla iz BiH, a drugo dvoje naši su državljani, kontakti predhodno zaraženih osoba.

Testirano je ukupno 198 osoba pretežno turista, talijanskih državljana. Od toga samo na području Cresa i Lošinja testirano ih je ukupno 84. Svi negativni.

Hrvatska udruga za medicinsko pravo: ‘Liječnici i sigurno ne izazivaju epidemiju’

8:40 – Hrvatska udruga za medicinsko pravo poslala je priopćenje u kojem najoštrije osuđuje u javnosti sve učestalije, potpuno neutemeljene i vrlo maliciozne napade na liječnike i zdravstvene radnike koji sudjeluju u radu nacionalnog Stožera u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 i optužbe da svojim djelovanjem omogućuju ili pospješuju širenje epidemije.

“Našoj naciji je dobro poznato da je Hrvatska, osim po 1000 otoka, poznata i po npr. tisućama nogometnih trenera koji uvijek znaju više od nacionalnog izbornika, tisućama automehaničara koji uvijek bolje poznaju mehaniku od profesionalnog djelatnika auto-servisa, po tisućama onih koji danas čak i policijsku djelatnost bolje razumiju od primjerice policijskih profesionalaca školovanih na Akademiji, a sad već imamo i tisuće novih “liječnika” koji više znaju o COVID-19 bolesti (a propos, s kojom se svijet upoznao prije samo 8-9 mjeseci!) i cjelokupnom ljudskom zdravlju od samih liječnika i zdravstvenih radnika.

Jedan od najpoznatijih svjetskih epidemiologa i infektologa, G.F. Vogralik (1887-1937), još je u prošlom stoljeću u medicinsku znanost uveo krucijalnu spoznaju da nema zaraze i širenja epidemije bez postojanja pet neophodnih i temeljnih uvjeta: 1. izvor zaraze, 2. put prenošenja, 3. mjesto ulaska uzročnika u domaćina tj. ulazna vrata infekcije, 4. brojčanost i jačina samog uzročnika, i 5. snaga obrane odnosno prijemčljivost/osjetljivost domaćina za bolest. Ako nedostaje i jedna od predmetnih karika, nema ni zaraze.

U kontekstu gore spomenutih javnih osuđivanja liječnika i zdravstvenih radnika nacionalnog Stožera, sasvim je nesporno pa i laicima jasno da članovi Stožera nisu izvor zaraze u Hrvatskoj (već samo ukazuju na to kako se izvor zaraze, tj. čovjek koji nosi virus, treba ponašati u svrhu zaštite svog i tuđeg zdravlja), ne služe ni kao put prijenosa ili ulazna vrata infekcije (samo ukazuju kako umanjiti mogućnost zaraze obzirom da se bolest širi zrakom i preko dišnog sustava ulazi u čovjeka, a što je u medicini i praksi uvijek najteže obuzdati i kontrolirati), sasvim sigurno ne utječu ni na brojčanost i jačinu virusa, a još manje mogu upravljati imunitetom i snagom obrane pojedinca (samo ukazuju građanima što činiti i kako se u svakodnevnom životu manje izlagati mogućoj zarazi), i stoga je zdravom razumu potpuno neshvatljiva sve veća hajka upravo na zdravstvene radnike koji svo ovo vrijeme neprekidno, profesionalno i samoprijegorno rade svoj posao u zaštiti zdravlja ljudi, a da se istovremeno tako olako, gotovo na reklamirajući način, iznose javne objave svjesnog i namjernog kršenja upravo onih pravila i mjera kojima je svrha zaštita zdravlja svakog pojedinca, ali i cijelog društva.

Postavlja se pitanje da li su dotični akteri svjesni mogućih posljedica takvih istupanja koja grubo ismijavaju medicinsku znanost, zamjenjuju teze i obezvrjeđuju rad liječnika i svih zdravstvenih radnika i to u trenucima kad se cijeli svijet bori s novom bolesti i gdje je ishod te bitke još uvijek nepoznat? Što je s pitanjem tko će odgovarati za bolest onih koji su se zarazili posljedično neodgovornom ponašanju pojedinaca, a koji su svjesno i namjerno kršili temeljne postulate medicinske znanosti u kontroli zaraze i širenja epidemije, ili za ne daj Bože smrt osobe koju su tako zarazili, jer svjesni smo da se od COVID-19 nažalost i umire? Da li će ti akteri imati obraza pokucati na vrata zdravstvenog sustava, stati pred iste te zdravstvene radnike koje svakodnevno ismijavaju i optužuju za nerad i neznanje pa zahtjevati vrhunsku uslugu za liječenje svojih zdravstvenih tegoba, a koje su nastupile upravo posljedično svjesnom kršenju vrijedećih regula, trošeći pri tom, ne manje važno, upravo zajednički zdravstveni novac, a ne vlastiti? Odgovore na ovakva i slična pitanja ima svako uređeno društvo, da li ga ima i naše?

Na kraju, obzirom na činjenicu da se cijeli svijet susreo sa sasvim novom nepoznanicom i da se tu ne snalazi dobro, da se zemlje bore protiv bolesti na različite više ili manje uspješne načine, da se traga za brzim rješenjem za novu bolest na dosad neviđene načine što u sebi nosi mnoge zamke i moguće pogreške, a pri čemu je eklatantan primjer navedenog (što se donedavno mislilo da je nemoguće!) nedavno prokazana prevara najutjecajnih svjetskih znanstvenih i medicinskih časopisa koji su, kako su svjetski mediji izvijestili, uprkos vrhunskim znanstvenim timovima, svim znanstvenim provjerama i logistici koju imaju na raspolaganju, kao posebno vrijedeće doprinose u liječenju COVID-19 objavili radove koji su se naknadno pokazali kao medicinske neistine zbog čega su predmetni članci odmah povučeni kako ne bi i dalje dovodili u zabludu znanstvenike i medicinske djelatnike širom svijeta, Hrvatska udruga za medicinsko pravo u takvim okolnostima postavlja otvoreno pitanje kako u takve zamke i pogreške tisuću puta lakše ne bi mogli upasti daleko slabije znanstveno informirani i potkovani pojedinci i/ili čitava društva, kad se to moglo desiti i tako vrhunskim institucijama u svijetu znanosti?

Stoga, kao udruga koja okuplja pravne stručnjake i pripadnike svih zdravstvenih profesija, pozivamo na nužnu sinergiju, a ne konfrontaciju svih sastavnica društva u borbi protiv pandemije bolesti koja je promijenila naš svijet, na odgovornost i pridržavanje važećih regula radi temeljne zaštite svog i tuđeg zdravlja, na uzimanje u obzir činjenice da volja pojedinca ne može uvijek biti preča od interesa društva i da moguće posljedice takve samovolje pojedinca tada plaća upravo to isto društvo, kao i u konačnici činjenice da liječnici i zdravstveni radnici nacionalnog Stožera ne predstavljaju šestu, nikad otkrivenu kariku Vogralikovog lanca, i sigurno ne izazivaju epidemiju”, stoji u priopćenju HUMP-a.

Raste broj zaraženih u Njemačkoj, Francuska predlaže nošenje maski na poslu

8:38 – Potvrđeni slučajevi zaraze u Njemačkoj povećali su se za 625 na 223.453, izvijestio je Reuterst citirajući podatke Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti.

Prijavljeni broj smrtnih slučajeva ostao je nepromijenjen u 9.311, pokazao je zbroj.

Francuska će predložiti da se maske nose na radnim mjestima jer se bore s povratom u slučajevima koronavirusa koji su se u posljednja 24 sata ponovno popeli na više od 3.000. Inače, to je treći dan zaredom da Francuska bilježi velik broj zaražnih. Velika Britanija uvela je 14-dnevnu karantenu za osobe koje dolaze iz Francuske.

U Brazilu preko 40.000 novih slučajeva u jednom danu

8:30 – Brazil je izvijestio o 41.576 novih slučajeva Covid-19 i 709 smrtnih slučajeva u protekla 24 sata, priopćilo je u subotu državno ministarstvo zdravlja. Ukupni broj potvrđenih koronavirusnih infekcija sada iznosi 3,3 milijuna. Najmanje 107.232 umrlo je od koronavirusa u zemlji, pokazuju podaci ministarstva.

Država iz Sao Paula prijavila je u subotu 11.408 novih slučajeva i 167 novih smrti, što je pad od 11.667 i 289 dan ranije.

Sao Paulo je bio najteže pogođen coronavirusom u Brazilu u državi, sa 697.530 ukupno potvrđenih slučajeva i 26.780 potvrđenih smrti.

Tijekom zadnja 24 sata u Meksiku zabilježeno 6.000 novih slučajeva

8:00 – Meksičko ministarstvo zdravstva izvijestilo je u subotu 6.345 novih slučajeva Covid-19, što je ukupno dovelo do zemlje u zemlji 517.714 slučajeva.

Ministarstvo je izvijestilo o 635 novih smrtnih slučajeva, čime je broj umrlih u zemlji na 56.543. Meksička vlada u četvrtak je potpisala sporazum s biotehničkom firmom AstraZeneca o proizvodnji cjepiva Covid-19 u Meksiku koje će se 2021. izvoziti u Latinsku Ameriku i Karibe.

Proizvodnja cjepiva Covid-19 mogla bi započeti 2021. godine, rekla je Sylvia Varela, izvršna direktorica AstraZeneca Meksiko, u četvrtak na konferenciji za novinare u Meksiku.

U Japanu treći dan zaredom preko 1.000 novih slučajeva

7:30 – Ministarstvo zdravstva u Japanu izvijestio je kako su u subotu imali 1.238 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Inače, to je treći dan zaredom u toj zemlji da je broj novih slučajeva veći od 1.000. U Tokiju je u jednom danu zabilježeno 385 oboljelih, a troje je preminulo.

U Japanu je do sada zabilježeno 55.426 slučajeva zaraze i 1.101 smrti.

Smanjenje slučajeva zaraze u australskoj državi Viktoriji

7:00 – Australski ministar zdravstva Greg Hunt vjeruje da ViKtorjia uočava rane znakove spljoštenosti krivulje. Hunt je rekao o najboljim liječničkim savjetima koje je dobio da je Victoria na putu ka progresivnom smanjenju.

“Dug je put. Bit će dobrih dana, bit će i loših dana. Doći će dani kada su brojevi povećani i dani kada se brojevi smanje “, rekao je za Sky News program nedjelje. “Ali sada su znakovi da je trend progresivnog smanjivanja.”

Kazao je da je najvažnije sada traženje kontakta kako bi se osiguralo praćenje svakog novog slučaja u Victoriji. Ali predsjednik Australskog liječničkog udruženja Omar Khorshid vjeruje da ima previše ljudi s virusom da bi se ušlo u trag svim konntaktima.