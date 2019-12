VELIKA VIJEST ZA ZAGREPČANE: Neće više biti prometnih čepova? Planira se proširenje najveće zagrebačke avenije

Ta prometna studija koštat će 800.000 kuna, a trebala bi pokazati kako izbjeći zagušenja koja svakodnevno nastaju na relaciji od zapada prema istoku

Vozači koji često voze zagrebačkim Zelenim valom znaju kakav prometni krkljanac svakodnevno izbija u tom dijelu metropole. Toga su svjesni i gradski oci pa su odlučili da više nema “mic po mic” vožnje u metropolu te su, nakon raspisanog natječaja za izradu idejnog projekta produžene Kranjčevićeve, u potrazi za prometnom studijom koja bi trebala riješiti prometne “čepove” na Zagrebačkoj, Slavonskoj i Ljubljanskoj aveniji, doznaje Večernji list.

Ta prometna studija koštat će 800.000 kuna, a trebala bi pokazati kako izbjeći zagušenja koja svakodnevno nastaju na relaciji od zapada prema istoku. Tu gužvu stvara oko 80.000 vozila koji dnevno prolaze tim avenijama. Zainteresirani za izradu prometne studije za Grad Zagreb trebat će ju napraviti prema projektnom zadatku u kojem se već navelo da bi se cijeli problem mogao riješiti trećim trakom na pretežno dvotračnu aveniju. Isto tako, stoji da bi se na dijelovima trebalo denivelirati jer se dodatne gužve stvaraju na raskrižjima na koje dolaze automobili iz sporednih ulica na glavne ceste, smatraju u Gradskoj upravi.

Već je prije bilo par projekata rekonstrukcije najveće avenije

“U intervalima vršnih prometnih opterećenja prisutna je saturacija na određenim dionicama ili na cijelom potezu avenija. Jedan od uzroka zagušenja je to što je većina raskrižja na koridoru izvedena u istoj razini s prometnicama koje se na nju priključuju. Bez obzira na to što su sva raskrižja opremljena suvremenim signalnim uređajima i opremom koja radi ovisno o količini prometa, zbog velikog prometnog opterećenja i ograničenih kapaciteta prometnica vrlo je zahtjevno uskladiti signalne planove koji će omogućiti zadovoljavajuću protočnost i vrijeme putovanja cestovnog motornog prometa”, kazali su za Večernji list iz Gradske uprave.

Ono što Grad želi jest da prometna studija koju naručuju pokaže je li potrebno avenije širiti na treći trak i trebaju li se denivelirati ili preoblikovati postojeća raskrižja sa semaforima. Ona sada stoje u razini s ostalim priključnim prometnicama. U Gradu naglašavaju da bi se samom denivelacijom omogućio znatno veći prihvat prometa na avenije, čime bi se rasteretio centar metropole, popularni Zeleni val. Osim rasterećenja centra grada, to bi pomoglo i da javni gradski prijevoz bude točniji i brži. Oni koji će raditi tu studiju morat će brojiti vozila na koridoru triju prometnica pa predvidjeti što će se s količinom vozila dogoditi do 2030. ako se ne naprave nikakve intervencije na cestama. Isto tako, proučit će što će se dogoditi ako se učine minimalne intervencije, odnosno sve predložene.

Tvrtka koja pobijedi na natječaju će imati mogućnost pomoći si u izradi studije s već postojećom projektnom i studijskom dokumentacijom. Na temelju tih dokumentacija već su dobivene neke lokacijske dozvole, no one su do danas istekle. Godine 2012. napravljena su dva projekta rekonstrukcije Slavonske avenije, a njima se predviđa i denivelacija raskrižja avenije s Ulicom grada Gospića, Čulinečkom cestom i Zelenom tržnicom. Kada je riječ o Zagrebačkoj aveniji, projekt kojim se predviđa izdizanje avenije na +1 razinu iznad buduće Ulice Črnomerec je gotov. Tim projektom se predviđa i njezino uzdizanje nad budućom Vrapčanskom ulicom i Zagrebačkom cestom. Lokacijska dozvola za taj projekt izdana je 2011., no ni ona više ne vrijedi, piše Večernji.

