VELIKA TRAGEDIJA KOD ZADRA: Pogledajte akciju izvlačenja zrakoplova u kojem su jučer poginula dva vojnika

Nakon pada zrakoplova, ministar obrane podnio je ostavku koju je premijer i prihvatio

U Biljanima Donjim kod Zadra danas je obavljena akcija izvlačenja olupine školskog aviona ZLIN u čijem padu su jučer poslijepodne poginuli pripadnici Hrvatske vojske, natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić, polaznik letačke selekcijske obuke.

Nakon pada zrakoplova, ministar obrane Damir Krstičević objavio je da podnosi ostavku koju je danas prihvatio premijer Andrej Plenković.

“Damir to podnosi osobno, ja ga razumijem. Ako on meni kaže da on to ne može više obavljati, ja to poštujem. To ne znači da je stao s političkim angažmanom”, rekao je danas nakon razgovor s Krstičevićem premijer Plenković, dodajući kako će ministarstvo do kraja mandata voditi jedan od državnih tajnika, prenosi RTL, čije su kamere zabilježile i akciju izvlačenja olupine palog zrakoplova.