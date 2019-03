VELIKA RUPA U PRIČI O MERCEDESU MINISTRICE: Detalj oko potpisa mogao bi potopiti Žalac; ‘Da ja i vi idemo uzeti auto, tražili bi nas to isti dan’

Kako piše Jutarnji list, ugovor je skopljen 18. siječnja, a ovjeren 5. ožujka što nije protuzakonito, ali je neuobičajena praksa

Ugovor o najmu luksuznog Mercedesa E klase između majke ministrice Gabrijele Žalac i tvrtke Star rent-a-car šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića potpisan je 18. siječnja, no ovjera potpisa majke Vinke Ivanković napravljena je kod javnog bilježnika tek 5. ožujka, čak mjesec i pol nakon sklapanja ugovora, piše Jutarnji list. Navode kako ta činjenica budi sumnju u vjerodostojnost ugovora o najmu i priče koju ministrica Žalac javno pripovijeda.

Potpis je ovjerio javni bilježnik u Vinkovcima i, prema tumačenju nekih njegovih iskusnih kolega u Zagrebu, nije napravio ništa protuzakonito, ali jest riječ o neuobičajenoj praksi koja se kod njih u uredu nikada ne događa.

Ovjera potpisa i vožnja bez valjane dokumentacije

“Ovjerom potpisa utvrđuje se identitet potpisnika i to se radi isti dan kada se ugovor i solemnizira kod javnog bilježnika te je doista čudno da je potpis ovjeren tek nakon mjesec i pol. To se kod nas ne bi moglo dogoditi, a uostalom i leasing kuća traži da im vratite primjerak ugovora s ovjerenim potpisima, a zašto to ova kuća nije tražila, možemo samo spekulirati “, kaže jedan od zagrebački javni bilježnik za Jutarnji.

Pritom pojašnjava: “Gledajte, da vi i ja idemo uzeti auto na leasing, ta auto-kuća bi isti dan tražila svoj primjerak solemniziranog ugovora sa svim ovjerenim potpisima. To nije kazneno djelo, ali je neuobičajeno. Zapravo, majka ministrice Žalac, ako je vozila taj automobil od 18. siječnja, vozila ga je bez valjane dokumentacije.”

Ugovor o najmu sklopljen je na određeno vrijeme, i to od 18. siječnja 2019. do 31. siječnja 2020., s tim da se može raskinuti u bilo koje vrijeme uz otkazni rok od 15 dana.

Problem i u cijeni i opciji ‘crnog lesinga’

Jutarnji piše kako u ugovoru stoji da se mjesečni najam plaća do 5. u mjesecu te da bi bilo dobro da ministrica Žalac pokaže uplatnice kao dokaz o plaćanju najma automobila.

Sporna bi mogla biti i cijena koja prema ugovoru mjesečno iznosi 903,01 euro, odnosno nešto manje od 6800 kuna. List, pak, navodi kako je već Nova TV u jednoj rent-a-car kući doznala da se isti model Mercedesa s osnovnom opremom kod njih unajmljuje po cijeni od 13.000 do 14.000 kuna mjesečno, dakle po 100 posto većoj cijeni od one koju je Jolly dao ministričinoj majci.

I treća stvar koja baca sumnju na cijelu priču jest ta da zapravo za ugovor o dugoročnom najmu s rent-a-car tvrtkom uopće nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika, nego se takvi ugovori ovjeravaju isključivo kad je riječ o leasingu, za što Star rent a car nema dozvolu Hanfe. Kako je sama ministrica rekla da bi joj majka nakon najma mogla i kupiti automobil, ovdje bi mogla biti riječ o i tzv. crnom leasingu.

