HRVATSKI ZDRAVSTVENI SUSTAV DEFRAGMENTIRA SE VEĆ GODINAMA: ‘Hipokrat se okreće u grobu’

‘Život nema cijenu. Radi se o dvoje djece koja su mogla živjeti. Neka se liječnici prisjete Hipokratove zakletve jer se on okreće u grobu’, kazala je Ivanka Taslak iz metkovske inicijative dok su drugi u studiju Otvorenog u srijedu navečer navodili sve probleme, ali i moguća rješenja vezana uz problematiku hitne medicinske službe

“Koliko nas treba umrijeti da se zaista nešto poduzme”, upitala je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno u srijedu navečer Ivanka Taslak iz građanske inicijative “Mame i tate iz Metkovića”. Pritom je istaknula kako nakon posljednjeg tragičnog slučaja smrti devetogodišnjeg Davida Inicijativa iz Metkovića traži hitnu izmjenu Pravilnika o medicinsko-biokemijskoj analizi u liječničkim ordinacijama kojom bi se dopustila nabava i upotreba prijeko potrebnih CRP analizatora.

Pomoćnik ministra zdravstva Vili Beroš, pak, kazao je kako funkcioniranje laboratorija propisuje struka, a ne Ministarstvo zdravstva. “Pravilnik koji se odnosi na upotrebu medicinskih laboratorijskih uređaja u ordinacijama je od 2015. Međutim, 2016, ministar Nakić je probao izmijeniti taj Pravilnik, ali su se u javnoj raspravi pojavila mišljenja da to nije u redu. Garantiram da će ovo Ministarstvo naći načina da se pravilnik izmijeni i da se svim ordinacijama to omogući”, rekao je Vili Beroš.

‘Ako je bilo propusta, bit će sankcija’

Naglasio je kako se od tragedije u Zaprešiću sagledavaju određeni nedostaci, a tiču se funkcionalne integracije svih dionika koji pružaju hitnu medicinsku pomoć (hitne, domovi zdravlja, specijalizirane ambulante i laboratoriji).

Kad je riječ o posljednjoj tragediji u Metkoviću, kazao je kako se još čeka obdukcijski nalaz. “Roditelj i dijete nisu bili odbijeni, oni su bili pregledani nekoliko puta. Drugo je pitanje kako liječnik pojedinac vrši pregled. To je cilj inspekcijskog nadzora. Ako je bilo propusta, bit će sankcija”, naglasio je Beroš.

Danko Velimir Vrdoljak, predsjednik SDP-ova Savjeta za zdravstvo, predložio je da se Metkoviću u trenutnoj situaciji do konačnog rješenja iz Dubrovnika mjesečno šalju četiri ekipe koje će se mijenjati svaki tjedan. Također je povukao pitanje odgovornosti istaknuvši kako se tragični slučaj više ne smije ponoviti.

‘Mladi liječnici dolaze s fakulteta u ordinacije s nedostatnim znanjem’

Ines Strenja Linić kazala je kako se ona osobno smatra odgovornom za trenutnu situaciju, jer nije bila dovoljno glasna. “Od 2016., otkad je Milan Kujundžić ministar, na stolu su bili i ostali naši prijedlozi za unaprijeđenje Hitne pomoći. Liječnici moraju biti u Objedinjenom bolničkom hitnom prijemu, a u kolima Hitne pomoći moraju biti dva tehničara. U Domovima zdravlja moraju biti organizirana dežurstva”, kazala je u “Otvorenom”.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević naglasila je kako se dugi niz godina provodi fragmentiranje zdravstvenog sustava. “Prije 30 godina u svakom Domu zdravlja dežurao je laboratorij. To je specifično pružanje zdravstvene zaštite. To treba Metkoviću i otocima. Na žalost ljudi lutaju od vrata do vrata i ne znaju gdje mogu dobiti koju uslugu”, kazala je.

Upozorila je i na problem mladih liječnika koji u ordinacije dolaze iz fakulteta s nedostatnim znanjem. Također je napomenula kako je obiteljska medicina trebala proći reorganizaciju, a to se nije dogodilo.

“Telemedicina je trebala ući u Hitnu medicinu, ali to nije nikad provedeno”. Nužnim smatra ustroj helikopterske hitne službe. Dužno štovanje ljudima iz MORH-a, ali oni rade s transportnim helikopterima i ne udovoljavaju standardima. Ne mogu poletjeti u roku od 3 minute, sletjeti na bilo kakav teren”, kazala je.

Za izmjene zakona i dvije godine

Vili Beroš je je još jednom potom ustvrdio kako su problemi prepoznati i da se na njima radi, na što je Ivanka Taslak rekla da se od svih očekuje da rade svoj posao.

“Život nema cijenu. Radi se o dvoje djece koja su mogla živjeti. Neka se liječnici prisjete Hipokratove zakletve jer se on okreće u grobu”, kazala je.

“Najavljene su izmene zakona, ali to će trajati još godinu dvije. Međutim, problem u Metkoviću se može riješiti liječnicima, ali liječnika nema. Već sad Dubrovačka bolnica treba 25 specijalista. Može se ići s prekovremenim satima, privremeno”, kazala je Ines Strenja Linić. Beroš je pak svima zahvalio na prijedlozima, a Maja Grba Bujević zaključila je emisiju naglasivši kako je promjene nužno učiniti hitno.