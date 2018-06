VELIKA PROMJENA VREMENA ZAHVATILA ZEMLJU: Bura paralizirala promet, poplave u Istri, evo prognoze za vikend

Temperature su se u većini zemlje spustile za više od 10 stupnjeva, a zbog takvih je vremenskih uvjeta Meteoalarm izdao crveno i narančasto upozorenje za dijelove zemlje za danas. Crveno je upozorenje izdano za područje Kvarnera, dok je za područje Istre, Rijeke, Gospića, Sjeverne Dalmacije i Splita izdano narančasto upozorenje Meteoalarma.

Stigla je velika i nagla promjena vremena koju su meteorolozi najavljivali za danas. U cijeloj je zemlji znatno zahladilo uz kišu, dok je u nekim dijelovima bilo i grmljavinskog nevremena uz vjetar. Na Jadranu puše bura, negdje i olujna. Loši vremenski uvjeti paralizirali su i promet, a Meteoalarm je izdao crvena i narančasta upozorenja zbog iznimno opasnih vremenskih uvjeta.

STIGLA HLADNA FRONTA KOJE SMO SE BOJALI: Pula jutros plivala u vodi, temperatura pala i za 15 stupnjeva, nevrijeme se širi

Kiša i grmljavinsko nevrijeme

U cijeloj je zemlji danas oblačno uz kišu i grmljavinske pljuskove, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom i prolazno olujnim vjetrom, ponajprije u Dalmaciji i njenoj unutrašnjosti. Kasno poslijepodne i osobito navečer sa sjeverozapada prestanak kiše i djelomično razvedravanje, a do kraja dana oborine će biti još uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Temperatura zraka na kopnu između 10 i 15, na sjevernom Jadranu do 20, u Dalmaciji uglavnom od 22 do 28 °C, a prema večeri u daljnjem padu.

Sutra će se vrijeme donekle smiriti pa će biti pretežno sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku. Još u noći i rano ujutro na krajnjem jugu oblačnije uz malo kiše ili poneki pljusak, a u unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno planinskih lanaca s olujnim udarima, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te od 23 do 27 °C na obali i otocima.

Poplave u Istri

Danas je diljem zemlje padala kiša, a u Istri su zabilježene i poplave. Istru je u petak rano ujutro zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim oborinama i snažnim vjetrom. U Rovinju je u 20-ak minuta palo 50 milimetara kiše po četvornom metru, a u Dajli kraj Novigrada zabilježen je udar vjetra od 82 kilometra na sat.Istarski meteorološki portal Istramet javio je kako je nešto iza 4 sata ujutro prvi na udaru bio Umag, a potom i ostatak Istre. U Puli je zabilježen udar od 73 kilometra na sat, a Umagu 68 kilometra na sat. Do 6 sati u Rovinju je palo 80 milimetara kiše, a u Puli i u mjestima južne Istre oko 40 milimetara. Zbog velike količine kiše na području Rovinja, Pule i Marčane zabilježene su poplave u prizemnim prostorijama te srušena stabla i grane na cestama, pa su intervenirale dežurne službe, vatrogasci i policija. Povrijeđenih osoba nije bilo.

HAK: Mokri i skliski kolnici, bura otežava promet

Hrvatski autoklub javlja da kiša i mokri kolnici usporavaju promet u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji, Istri i Hrvatskom primorju. Na nekim dionicama A1 vozi se u kolonama.

Na nekim mjestima vrijede izvanredne situacije i ograničenja na autocestama: vozilo u kvaru u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozilo u kvaru na 387. km u smjeru Zagreba, vozilo u kvaru na 453, +700km, u smjeru Dubrovnika, vozilo u kvaru između čvora Žuta Lokva i odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Dubrovnika.

Samo za osobna vozila zbog olujne bure otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostala vozila je državnim cestama preko Gračaca i Obrovca (DC50, DC27), dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog (DC8) i autocesti A7 Draga-Šmrika promet je zabranjen za I. skupinu vozila – autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Od Novog Vinodolskog do Karlobaga zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina). Zbog jakih bočnih udara vjetra na autocesti A1 od tunela Bristovac do vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine na 40 km/h.

Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji, Istri i Hrvatskom primorju. Zbog jake kiše i vode na kolniku na cijeloj dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb vozi se uz ograničenje brzine na 80 km/h. Mogući su odroni na cestama u gorju te duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale. Vozače pozivamo da prilagode vožnju trenutačnim uvjetima na cesti i pripaze na sigurnosni razmak između vozila.

U prometnoj prognozi za sutra HAK kaže da će mokrih i skliskih kolnika od kiše biti u jutarnjim satima na jugu Dalmacije. Zbog jake bure, ponegdje s olujnim udarima, u cestovnom prometu moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila, osobito u podvelebitskom području autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, na Jadranskoj magistrali (DC8) i državnoj cesti DC54 Maslenica-Zaton Obrovački. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora.

Crveni i narančasti meteoalarm za iznimno opasno vrijeme

Temperature su se u većini zemlje spustile za više od 10 stupnjeva, a zbog takvih je vremenskih uvjeta Meteoalarm izdao crveno i narančasto upozorenje za dijelove zemlje za danas. Crveno je upozorenje izdano za područje Kvarnera, dok je za područje Istre, Rijeke, Gospića, Sjeverne Dalmacije i Splita izdano narančasto upozorenje Meteoalarma.

‘Mjestimice olujni sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će malo oslabiti. Najjači udari vjetra 45-65 čvorova (85-120 km/h)’, upozoravaju meteorolozi i dodaju da je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

‘Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu’, stoji u upozorenju Meteoalarma za područje Kvarnera.

Za ostala područja za koja vrijedi narančasto upozorenje Meteoalarma, ističe se mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavina, lokalno grmljavinsko nevrijeme. Meteorolozi upozoravaju da treba biti spreman na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

Sutra će se stanje ipak smiriti, pa je izdano tek žuto upozorenje za područje Rijeke, Istre, Sjeverne Dalmacije i Splita.

Mogući su olujni udari bure, osobito podno Velebita. Najjači udar vjetra bit će 65-110 km/h. Unatoč smirivanju vremena, meteorolozi pozivaju na oprez zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, idućeg tjedna ne bi trebalo biti tako puno kiše, no neće biti ni vrućina kao ovog tjedna. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a bit će i nešto kiše, no ne svakoga dana. Više kiše očekuje se na istoku zemlje, u Slavoniji i Baranji.