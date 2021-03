Potrebna je što brža potraga za ostatkom ovog svemirskog tijela jer na njega u velikoj mjeri utječu atmosferske prilike, na prvom mjestu oborine i vlaga

U veljači ove godine je Hrvatska meteorska mreža (HMM) snimila pad meteora na području šibenskog zaleđa. Kako piše Dalmacija danas, događaj su snimile četiri kamere koje su dio sustava više od 30 kamera HMM-a te je prilično izvjesno da je meteor preživio pad kroz atmosferu.

Zato Hrvatska meteorska mreža organizira potragu za meteoritom. Potrebna je što brža potraga za ostatkom ovog svemirskog tijela jer na njega u velikoj mjeri utječu atmosferske prilike, na prvom mjestu oborine i vlaga, objasnili su iz HMM-a za Dalmaciju danas.

Preko meteorita doznaje se puno o Sunčevom sustavu

“Izgaranje meteora počne na oko 140 kilometara visine, a do 40 kilometara visine on najčešće ili izgori ili se ‘ugasi’. Ako nije u potpunosti izgorio ili se nije potpuno raspao, događa se ‘tamni let’. Tada su nam jako bitni visinski vjetrovi čije su vrijednosti poznate visinskim meteorološkim mjerenjima. Sve to utječe na putanju, a mi prilično precizno možemo odrediti gdje je meteorit pao.

Što se tiče područja gdje pao meteorit u Dalmaciji, suzili smo područje mogućeg pada na 150 metara širine i 2 kilometra dužine. Pronalazak meteorita uvijek je koristan, osobito za znanost. Meteoriti, ovisno o svom sastavu, vrijede više ili manje na tržištu, no od velike su važnosti za astronome. Tako doznajemo mnogo podataka u Sunčevom sustavu”, pojasnili su iz HMM-a za portal Dalmacija danas.

Kome da se jave oni koji pronađu meteorit?

Za eventualne očevice pada meteorita ili za osobe koje ga pronađu, domaći astronomi imaju poruku:

“Ako netko pronađe meteorit, imamo molbu da ga fotografira i pošalje nam snimke na info@sci.hr – bili bismo jako zahvalni.”

Inače, meteor je dio nebeskog tijela koje ostavlja svijetleći trag tijekom padanja kroz atmosferu. Meteor je zapravo svjetlosna pojava koja nastaje zagrijavanjem meteoroida ili sitnijih nebeskih tijela pri gibanju kroz Zemljinu atmosferu i to velikom brzinom, čak do 72 km/h.

Oko milijun Celzijevih stupnjeva iznosi postignuta temperatura kada to “vanzemaljsko” tijelo uđe u atmosferu, no nakon toga slijedi usporavanje. U slučaju da dospije do površine Zemlje, pada prosječnom brzinom od oko 300 km/h i potpuno je ohlađen.