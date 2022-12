Nema obeštećenja u slučaju "švicarac", ali na Vrhovnom sudu s 13 glasova sudaca zaključeno je da potrošači imaju pravo na vraćanje preplaćenih kamata, javlja RTL Danas, koji je razgovarao s odvjetnikom Udruge Franak Igorom Metelkom.

Ako je iznos prosječnog kredita od 100.000 švicarskih franaka, objašnjava koliko bi građani dobili obeštećenjem, a koliko sada ovom odlukom.

"Ovom odlukom će doslovno dobiti mrvice dakle radi se o tome da bi na kredit od 100.000 franaka dobio s osnova tečajnih i kamatnih razlika otprilike 100.000 kuna plus još zateznih kamata 100.000 kuna. Govorimo o obeštećenju od 200.000 kuna, dok u odnosu na ovo što je sada odlučio Vrhovni sud koji je sada dosudio samo zatezne kamate na utvrđenu pretplatu u konverziji. Na kredit od 100.000 franaka to bi moglo biti nekih 20 do 30 tisuća kuna", kaže.

Upitan ima li onih građana koji su prebacili kredite u eure i dobili obeštećenje te moraju li strahovati da će morati vratiti novac, rekao je da sigurno da da.

Polovična rješenja

"Sve pod uvjetom da ova odluka zaživi i prođe internu evidenciju. Ja se nadam da će njihova interna evidencija zaustaviti ovu odluku koja nema nikakvo uporište. Oni su ovdje dosudili zatezne kamate, a to znači da su drugu ugovornu stranu označili kao nepoželjnog stjecatelja, a nepošten stjecatelj ne može zadržati tečajne i kamatne razlike koje potrošači potražuju. Dakle, ili se dosuđuju tečajne i kamatne razlike zajedno sa zateznim kamatama ili se ne dosuđuje ništa, a ne ova polovična rješenja", objašnjava Metelko.

Na pitanje koliko je građana koji su konvertirali dobili obeštećenje, kaže da to možemo samo nagađati. "Možda se radi o nekoliko stotina presuda ili nekoliko desetaka. Ako ova odluka zaživi, oni će morati taj novac vraćati", poručuje.

"Ne postoji mogućnost žalbe na ovakvu odluku ako ona zaživi već postoji mogućnost izjavljivanja ustavne tužbe koju će sigurno koristi kolega odvjetnik koji zastupa u konkretnom revizijskom predmetu u kojem je doneseno ovo pravno shvaćanje dakle radi se o pojedinačnim predmetima", zaključuje.