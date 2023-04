Što će biti s velikom obrazovnom reformom u školstvu komentirao je za RTL ministar Radovan Fuchs.

Javni poziv školama traje još pet dana, ministar otkriva da se za taj projekt dosad prijavilo oko 38 ili 40 škola, piše Danas.hr.

Naime, ministar se požalio da je ipak očekivao oko 50 škola koje će se prijaviti za sudjelovanje u projektu, ne krije razočarenje: "Imam osobno razočaranje da su se iz čitave priče izgubila djeca. U principu isključivo to radimo zbog djece."

'Trebali smo nazvati cjelodnevna škola do dva sata'

"Ne mislim na Ministarstvo, mi smo osmislili taj program ali koliko vidim cijelo vrijeme se priča koliko će netko dugo biti u školi. Hoće li imati ovaj sat ili onaj sat.

Hoće li dobiti otkaz ili neće dobiti otkaz i onda kreću sve moguće dezinformacije da će djeca biti do 5 sati, uzet ćemo djecu roditeljima, nije točno. Do dva sata će djeca biti u školi obavezno, a iza toga samo ako roditelji to žele i onda će iza imati osmišljen program", otkrio je.

Na to je li sve bila velika pogreška, ministar odgovara: "Trebali smo nazvati cjelodnevna škola do dva sata. Krenuli smo i mislili smo da ćemo objasniti normalnim slijedom, to je prvo osnivačima škola što smo napravili nakon toga svima".

"Ne vidim grešku zato što imate ono što se zove javna rasprava gdje očekujete konstruktivne prijedloge, a ovdje se pojavilo nešto što je u prvi plan iznijelo nešto što je koliko će netko boraviti u školi od učitelja, nastavnika i slično i tu se generirao dosta veliki problem", dodaje.

'Oni koji rade iznad norme idu dodatna plaćanja'

Bez obzira koliko se škola prijavi za sudjelovanje u ovom projektu Fuchs ne misli odustati od cjelodnevne škole, a planira to uvesti za cijelu Hrvatsku.

"Roditelji neće plaćati ništa dodatne aktivnosti, sve je ostalo za roditelje besplatno. Od 2 sata nadalje škola strukturira aktivnosti koje djeca po svojim afinitetima mogu birati, ona čiji roditelji žele da im djeca ostaju u školi", rekao je ministar.

"Imate učitelja koji ni sada ne mogu ispuniti normu nego rade izvannastavne aktivnosti što im se preračunava. U ovom slučaju tih izvannastavnih aktivnosti nema koje ulaze u normu, ali svi oni koji ne budu imali zadanu normu imaju punu plaću kao da ispunjavaju normu. Oni koji rade iznad norme idu dodatna plaćanja.

Kad me pitate za razrednu nastavu onda je to od zadane norme, kada razvučete na tjedan, je otprilike 18 minuta dulje", zaključuje ministar.

Što se tiče sati informatike ministar je kazao kako ostaju pri svome stavu.