Oblačan i kišovit prvi dio dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no bez jutarnje hladnoće. Na zapadu zemlje već obilnije količine oborine, oko Istre i Kvarnera mogući i neverini. Sunčana razdoblja u Dalmaciji, uglavnom uz obalu i na otocima, no ne baš sasvim suho uz sporadično koju kap kiše. Vrijeme je to po izraženoj južini. Puhat će na kopnu do umjeren, u gorju i jak na udare olujan jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno do jako, lokalno olujno jugo, piše Danas.hr.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je žuto upozorenje za vjetar za čitavu Hrvatsku, a posebno za maksimalne očekivane udare vjetra i to za šest klimatoloških područja hrvatskoga dijela Jadrana koja obuhvaćaju 12 nautičkih milja od obale.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadno Hrvatskoj ostaje oblačno, tmurno i kišovito, čak će i temperatura biti samo malo viša nego ona prijepodnevna, najviše 11 °C. No činit će se prohladno, osobito uz okretanje umjerenog jugozapadnjaka na sjeverac. Na istoku glavnina oborina u drugom dijelu dana, lokalno i obilna. Sjeverozapadni vjetar kreće nešto kasnije pa će unatoč kiši biti malo toplije s temperaturom ponegdje i do 13-14 °C, po Posavini ili Srijemu moguće i do 15 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, sve rjeđe krajem dana. Kišovitije u gorskim krajevima i riječkom zaleđu, gdje se u najvišim predjelima navečer očekuje susnježica, jer će jak jugozapadni vjetar okretati na sjeverozapadni. U Dalmaciji više oblaka u zaobalju, ali povremeno s kišom, a prolazno će prema kraju dana biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

HAK: Mokri i skliski kolnici

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, ponegdje ima magle, a mogući su odroni, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na dionicama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Savjet vozačima je da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Porozina-Brestova, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Lopar-Valbiska; te katamaranske: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Mali Lošinj-Unije-Susak i Ubli-Korčula-Dubrovnik.

Idućih dana na kopnu i moru

U četvrtak postupno smirivanje vremena, samo u početku uz malo zaostalih oborina. Slijede zatim i uglavnom suhi, ali hladniji dani. Od petka znatno stabilnije u anticikloni, osjetno hladnije, od subote uz jutarnji mraz. Bit će danju promjenjive naoblake, a ponegdje bi dugotrajni mogli biti oni niski slojeviti oblaci pa i magla.

Na Jadranu još pokoji pljusak u četvrtak, no bura tijekom dana donosi razvedravanje. Navečer bura jača, a u petak i subotu nerijetko će imati olujne udare. Sunca, čini se neće nedostajati, ali bit će hladnije, osobito na vjetru koji će pojačavati osjećaj hladnoće.