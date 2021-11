Nakon pauze od tri dana tijekom kojih se u Zagrebu nije moglo cijepiti protiv covida-19, na Zagrebačkom velesajmu se u utorak poslijepodne ponovno stvorila velika gužva za cijepljenje.

Cijepljenje se sada odvija u paviljonu 9 do kojega se od ulaza proteže dugačak red građana.

Termini cijepljenja će se odvijati ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19 sati, izvijestili su iz zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

U Zagrebu najveći postotak cijepljenih

Zagreb bilježi najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom te je dosad cijepljeno 55 posto ukupnog stanovništva.

S radom kreće i novi punkt za Drive-in testiranje smješten na ulazu Zapad 2 Zagrebačkog Velesajma, gdje će se građani moći testirati sedam dana u tjednu od 10 do 13 sati, a testiranje će se provoditi samo temeljem uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite i isključivo uz prethodno online naručivanje.

I Drive-in testiranje na Mirogojskoj cesti 16 radit će po novom radnom vremenu i to od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati te subotom i nedjeljom od 8 do 13 sati, također uz obavezno prethodno naručivanje.