VELIKA GUŽVA U SREDIŠTU ZAGREBA: Nedostaje čak 6815 parkirališnih mjesta; Bandić ima rješenje, ali postoji problem

Jedan od najvećih problema u Zagrebu je nedostatak parkirališnih mjesta u središtu grada. Prema procjenih prometnih stručnjaka oko 30 posto vozila koja svakodnevno prometuju središtem grada u potrazi su za parkirališnim mjestima kojih, konkretno, treba još 6815.

Gradonačelnik Milan Bandić u više je navrata kazao kako je taj problem moguće riješiti jedino izgradnjom novih podzemnih garaža, a takvo rješenje, piše Večernji list, podupire i proemtna studija izrađena 2007. godine koju je izradio bivši dekan Fakulteta prometnih znanosti, danas umirovljeni prometni stručnjak Ivan Dadić.

Garaže su potrebne, ali i kvalitetniji javni prijevoz

No, studiju bi trebalo osvježiti jer je u međuvremenu, 2010. godine, donesen Genaralni urbanistički plan (GUP) prema kojemu je zabranjeno graditi podzmene garaže na prostoru Gornjeg i Donjeg grada. Gradonačelnik Bandić stoga je sugerirao predsjedniku Gradske skupštine, HDZ-ovcu Andriji Mikuliću (koji je nedavno također rekao da bi problem parkiranja trebalo riješiti izgradnjom garaža u središtu grada) da Skupština na jesen prione izmjenama GUP-a.

U prometnoj studiji iz 2007. godine prof. Dadić predložio je, piše Večernji list, izgradnju podzemnih garaža na Strossmayerovu trgu, u Preradovićevoj i Gajevoj ulici te ispod Trga Republike Hrvatske.

“Daleko od toga da garaže nisu potrebne. Ona u centru Cvjetno je najpopunjenija, a najskuplja je u gradu. U Beču također imate garažu odmah pokraj katedrale. No ponajprije se mora raditi na kvalitetnijem javnom gradskom prometu te željezničkom prometu. Tako se to radi u svim gradovima u svijetu. Od Edinburgha do Glasgowa, primjerice, ima 60 kilometara željezničke pruge i uz svako stajalište postoji parkiralište na kojem ljudi ostavljaju svoje automobila te odlaze na vlak. Isto je i u svim njemačkim gradovima, a kod nas je željeznički promet potpuno zapostavljen”, ističe Dadić.

