VELIKA GORICA POD PRITISKOM JAVNOSTI UKLONILA SNJEGOVIĆE ISPRED MUZEJA: Vrijeđali su vjerske osjećaje? Oglasio se autor

U Velikoj Gorici, ispred Muzeja Turopolja, stajali su snjegovići koji su zapravo umjetnička instalacija te ujedno autorsko djelo umjetnika Zdenka Bašića. No, nisu tamo bili dugo jer su se neki od Velikogoričana osjećali uvrijeđeno pa je Grad uklonio snjegoviće zbog navodnog pritiska dijela javnosti. Vrlo neobična situacija, ali istinita te je sam autor spornih snjegovića u razgovoru za N1 rekao kako je on dobio vrlo šturo objašnjenje Muzeja da su se ljudi žalili zbog izgleda snjegovića i vrijeđanja vjerskih osjećaja jer su postavljeni u predbožićno vrijeme.

“Moje informacije su da je građanstvo, odnosno vjernici, su bili uvrijeđeni snjegovićima i pritiska je bio i na Grad da se uklone. Ja sam iz protesta zato povukao i s jučerašnjeg otvorenja jer mi je nedopustivo ovakvo nepoštovanje umjetnosti. Kroz koncept izložbe uopće nismo ulazili u vjernički dio. Mi nismo ni bili angažirani oko adventa nego smo radili svoju izložbu”, rekao je autor snjegovića za N1.

Koncept izložbe

“Jednim dijelom se naslanjamo na priče i legende koje su bile prepričavane u narodu i to jesu legende s poganskim elementima. Ja imam svoj autorski izričaj već 20 godina i kao takvi i snjegovići su malo sablasni jer priče sadržavaju sablasne elemente koji su se vrtili oko krampusa, svetog Nikole, svete Lucije koju su prije, kao dio narodnog običaja utjelovljavale žene iz sela koje su pokrivale lica i na tanjurima nosile svinjske oči kako bi plašile djecu da moraju biti dobri i moliti se Bogu”, kaže Bašić.

Umjetnik dodaje da je izložba zapravo rezultat priča koje su bake i djedovi pričali u njihovo vrijeme i da te priče nisu bile isključivo kršćanske. Bašić objašnjava da su zato odlučili istražiti i prikazati te priče kao alternativu konzumerističkom vizualu koji se servira sa Zapada.

“Nitko mi nije objasnio i ispričao se za to što se dogodilo. Otvorenje je bilo jučer i tada su maknuli snjegoviće”, kaže Bašić te dodaje da čak nisu postavljeni ni u prostorima Muzeja Turopolja nego su spremljeni u depo.

Čudno objašnjenje Grada u vezi snjegovića; Tvrde da provjeravaju profile građana

“Nakon brojnih prigovora građana na društvenim mrežama, snjegovići su izostavljeni iz scenskog izgleda kraj pozornice, budući da je u organizaciji događanja uvijek najvažnije mišljenje naših sugrađana. Tijekom događanja prate se komentari naših sugrađana i reagira se prema njihovim zahtjevima kako bi Prosinac u Gorici bio što bolji i uspješniji događaj”, glasi odgovor Elizabete Stipetić iz ureda gradonačelnika za Index u vezi uklanjanja snjegovića.

Novinari Indexa na društvenim mrežama pronašli su uglavnom komentare građana koji su zgroženi donošenjem takve odluke. Na Facebook stranici Turističke zajednice Velike Gorice nema takvih primjedbi pa čak ni na Facebooku Muzeja Turopolja. Zbog svega navedenog, Index je poslao još jedan upit uredu gradonačelnika da doznaju gdje se takvi komentari nalaze. Na kraju su dobili odgovor da Velika Gorica provjerava profile svojih građana.

“Nismo u mogućnosti u službenom dopisu stavljati linkove na profile građana, ali ih je pretragom vrlo jednostavno pronaći”, odgovoreno je iz ureda gradonačelnika.

Mrsić: ‘Nije normalno da se uklanjaju umjetnička djela’

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić komentirao je slučaj uklanjanja snjegovića u Velikoj Gorici.

“Nije normalno da se u Hrvatskoj, 2019. s javnog prostora uklanjaju umjetnička djela pod izlikom da vrijeđaju vjerske osjećaje građana. Slučaj uklanjanja snjegovića u Velikoj Gorici alarm je da se u Hrvatskoj dešava ozbiljna cenzura na javnom prostoru pod izlikom vrijeđanja vjerskih osjećaja. Kultura, umjetnost su uvijek u povijesti propitkivali društvo i na neki način provocirali, jer je to i zadaća umjetnosti. Ne vidim što to u snjegovićima vrijeđa vjerske osjećaje i kako su snjegovići dio vjerske kulture. Ovo podsjeća na zemlje u kojima je vlast u rukama vjerskih vođa, a vjerska policija uvodi ćudoređe po ulici. Hrvatska mora biti daleko od toga! Ako se nastavi ovako, već sutra možemo očekivati popis zabranjenih knjiga, zabranjene glazbe i sl. Već sutra možemo očekivati da ćemo kao društvo umjesto naprijed, napraviti korak unatrag. Uklanjanje snjegovića pod izlikom vrijeđanja vjerskih osjećaja nije kultura, to je jednoumlje, tiranija i kulturni fašizam. Protiv toga se treba boriti.“

