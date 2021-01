VELIKA DONACIJA GAVRILOVIĆA: Daju zgradu i zemljište za gradnju nove srednje škole u Petrinji

Zgrada Srednje škole Petrinja, neorenesansna školska zgrada smještena u gradskom centru, sagrađena je 1871. godine i teško je oštećena u potresu, ali njezina vrijedna nastavna oprema je uglavnom ispravna i u dobrom stanju

Mesna industrija Gavrilović donirala je zgradu i pripadajuće zemljište Gavrilovićeve škole, za izgradnju buduće Petrinjske srednje škole škole, igrališta, parkirališta te ostale infrastrukture, izvijestili su petak iz te tvrtke koja je za tu donaciju potpisala ugovor sa predstavnicima Srednje škole Petrinja.

Napominjući kako su time poduzeli konkretne korake za pomoć u obnovi, iz te petrinjske mesne industrije dodaju da je riječ o donaciji kojom uz zgradu škole, površine 2.400 metara četvornih, doniraju i dvorište ukupne površine više od 8.000 metara četvornih.

Obećanje Georga Gavrilovića mlađeg

Donacija je, kako kažu, rezultat obećanja predsjednika Uprave MI Gavrilović Georga Gavrilovića ml. od 5. siječnja kada je tvornicu posjetio premijer Andrej Plenković. Gavrilović je tada predložio da će Gavrilovićevu školu donirati Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Sisačko-Moslavačkoj županiji s ciljem brze normalizacije života u Petrinji i nastavka kvalitetnog obrazovanja petrinjskim školarcima.

Na inicijativu Gavrilovića odmah je reagirao njezin ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić i ogromnim angažmanom izgurao protokole do kraja te u kratkom roku skupio sve potrebne suglasnosti i osigurao status za potpis ugovora o donaciji, kaže se u priopćenju.

Zgrada teško oštećena, oprema uglavnom spašena

No njezina vrijedna nastavna oprema je uglavnom ispravna i u dobrom stanju i već je u dobroj mjeri izmještena iz zgrade. Ravnatelj Orlić pokrenuo je crowdfunding donatorsku kampanju, želeći prikupiti novac za preseljenje u novi objekt.

“Svaka, pa i najmanja uplata, pomaže što bržem povratku učenika u školske klupe”, rekao je Orlić za Hinu.

Ciljani dan useljenja u novu školu po njegovim je riječima 15. svibnja ove godine, a Orlić je siguran da će tako i biti.

Obnova škole trajat će dvije do tri godine

Ističe važnost završetka ove školske godine uživo kao i normalnog odvijanja nastave u idućoj školskog godini.

“To je važno kako bi se građanima pokazalo da institucije funkcioniraju. Grad ne smije stati i da nakon razornog potresa zajedničkim djelovanjem svih institucija, poduzetnika i građana, možemo doprinijeti njegovoj obnovi i razvoju. Škole su među najvažnijim institucijama i bez njih grada nema”, rekao je Orlić za Hinu, zahvalivši ujedno svima na potpori.

Stara školska zgrada će se po njegovim riječima obnavljati, ali to će trajati dvije do tri godine, no za to vrijeme učenici ne mogu čekati. Srednja škola Petrinja i Mesna industrija Gavrilović imaju dugogodišnju, uspješnu suradnju kroz podupiranje niza projekata usmjerenih na postizanje što kvalitetnijih uvjeta rada u školskim učionicama i stručnim praktikumima.

Uz donaciju školske zgrade, Gavrilović će donaciju zaokružiti i opremanjem informatičke učionice Srednje škole Petrinja, kako bi učenici imali uvjete za učenje i pripremanje za digitalizaciju, poručuju iz uprave te tvornice.

