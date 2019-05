VELIKA ANALIZA OTKRILA: Evo koliko pojedini gradovi izdvajaju za studentske stipendije

Među gradovima s najvećim izdvajanjem za stipendije još su Zadar, Čakovec, Varaždin, Rovinj, Vinkovci, Sinj i Novska, a po iznosu stipendija ističu se još Metković, Pakrac, Rovinj, Mali Lošinj, Supetar, Belišće, Koprivnica i Rijeka

Nedavno je Gradonačelnik.hr objavio analizu proračunskih izdvajanja gradova za stipendije u 2017. godini prema kojoj je Novska te godine bila prvak po izdvajanjima za stipendije, kao jedini grad koji je za studente i učenike izdvojio tri posto proračuna. Trilj i Buzet izdvajaju više od dva posto proračuna, a dvadesetak gradova između jedan i dva posto svoga proračuna. Ostali gradovi za stipendije izdvajaju manje od jedan posto proračuna.

Zagreb s 27,7 milijuna kuna je kategorija za sebe

Isti je portal sada proveo veliku anketu o stipendiranju dobivši odgovore iz 116 od ukupno 128 gradova. Među njima se ističe deset gradova koji najviše izdvajaju za učenike i studente, koji stipendiraju najveći broj studenata te one koji studentima dijele najviši iznos stipendija.

Primjerice, Grad Zagreb izdvaja 27,7 milijuna kuna za studentske stipendije, no Zagreb je ‘država u državi’ i veličinom proračuna se ne može uspoređivati s ostalim gradovima pa je u analizi promatran zasebno. Najviše, nakon Zagreba, izdvajaju Split (6,4 milijuna kuna) i Koprivnica (3,3 milijuna kuna) i ta dva grada prvaci su i kada se gleda broj stipendija koje dijele. Grad Split u ovoj godini stipendira 464 studenata, a Koprivnica ima 433 stipendista, a u planu ima tijekom ove akademske godine dodijeliti između 450 i čak 500 stipendija.

Uz stipendije koje dijele po kriteriju uspjeha te one za deficitarna zanimanja, a koje se kreću u rasponu od 800 do 1.000 kuna mjesečno, Grad Split dodjeljuje i sportske stipendije (800 kuna studentima i 600 učenicima), te one po socijalnom kriteriju. Uz to, u ovoj godini planiraju stipendirati i 75 studenata ERASMUS+ programa kojima podmiruju i dio putnih troškova. Grad Koprivnica, pak, stipendira sve svoje studente, što je rezultiralo činjenicom da čak 72% mladih Koprivničanaca u dobi od 20 – 25 godina studira. Među drugim gradovima se izdvajaju i time što dijele stipendije za studiranje u inozemstvu, i to u iznosu od 1.100 kuna, dok ‘domaći’ studenti dobivaju po 550 kuna mjesečno.

Jakšić: Ulažemo u budućnost svog grada

“Ulaganje u djecu i mlade je ulaganje u budućnost Koprivnice, a to dokazuju i najveći razvojni projekti na području grada koje planiramo ili već provodimo. Osiguranih 3,3 milijuna kuna za studentske stipendije za sve redovne studente s područja grada samo je jedan od načina na koji pokazujemo da su nam djeca i mladi prioritet. Energetske obnove škola, novi vrtić za 8 milijuna kuna iz EU fondova, priprema za gradnju nove osnovne škole koja će omogućiti jednosmjensku nastavu za osnovnoškolce te još jedne sportske dvorane uz osnovnu školu u gradu, najbolji su dokaz da znamo da je budućnost grada u našoj djeci”, kaže gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Po iznosu kojeg su u proračunu izdvojili za stipendije slijede Zadar – 2,6 milijuna, Čakovec – 2,5 milijuna, Varaždin – 2,0 milijuna, te Rovinj, Vinkovci, Sinj i Novska, piše Gradonačelnik.hr.

Gledajući iz pozicije samih studenata, najbolje prolaze oni u Umagu, Poreču i Obrovcu, koji primaju po 1.600 kuna mjesečno. Grad Umag za obrazovanje izdvaja čak 36 posto svog proračuna, ove godine to je 85 milijuna kuna, a najavljuju i kako će povećati stipendije i usmjeriti ih ka deficitarnim zanimanjima, zbog novonastalih potreba i kao motiv za ostanak mladih u Umagu.

‘Umag budućnost i vlastiti razvoj temelji upravo na mladima, a studentske stipendije predstavljaju vid direktnog ulaganja u njih. Kao čelni ljudi jedinica lokalnih samouprava, ali ponajprije i kao građani, moramo razumjeti da demografska politika i obrazovanje nemaju alternativu’, kaže gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.

STUDENTE STIPENDIRAJU S 800.000 KUNA: ‘Olakšat ćemo im studiranje, pa osigurati uvjete za zaposlenje’

Učeničke stipendije isplaćuju tek 73 grada

Drugi najveći iznos stipendijama – 1.200 kuna, svojim studentima dijele Metković, Pakrac i Rovinj. Metković je, tako, ove godine izdvajanja za stipendije povećao za čak 266 posto u odnosu na prošlu godinu – na 660 tisuća kuna, a studenti umjesto dosadašnjih 500 kuna dobivaju po 1.200 kuna mjesečno. Uz to, osigurano je i 300 tisuća kuna za sufinanciranje prijevoza studentima kojima će Grad pokrivati dvije besplatne povratne karte iz Metkovića do mjesta studiranja i obratno.

Po iznosu stipendija, nadalje, prednjače Mali Lošinj sa 1.190 i Supetar – 1.156, a među najizadašnijim gradovima su i Belišće, Koprivnica i Rijeka sa 1.100 kuna. U Belišću su, pak, od ove godine uveli novi sustav pa stipendije dobivaju svi redovni studenti, ali iznos ovisi o prosjeku ocjena. Čak 18 gradova, među kojima su Split, Velika Gorica, Slavonski Brod, Opatija, Đakovo, Dubrovnik i Daruvar, dijele po 1.000 kuna svojim studentima. Svi ostali dijele niže iznose, a najčešći iznos stipendija je 600-700 kuna. Kada se, pak, gleda broj stipendija koje dijele, uz Split i Koprivnicu ističe se Varaždin koji dijeli 426 stipendije. U top 10 su još Čakovec – 234, Vinkovci – 230, Sinj – 214, Pula – 160, Solin – 159, Rovinj – 154 i Zadar – 130.

Za razliku od studentskih stipendija, koje u različitim iznosima i oblicima isplaćuje 110 gradova, program učeničkih stipendija ima ih tek 73, a iznosi se kreću od najnižih 200 pa do 1.200 kuna, koliko isplaćuje Grad Poreč. Drugi najviši iznos svojim učenicima isplaćuje Grad Rijeka – 1.100 kuna, potom Samobor – 1.000, a među najizdašnijima još su Rab – 800 kuna, Kutina – 750 kuna, Rovinj – 720, Supetar – 693, te Dubrovnik – 640 kuna. Iznos od 600 kuna isplaćuje 14 gradova, među kojima su Jastrebarsko, Cres, Novigrad, Split, Čakovec, Buzet. Najveći broj učeničkih stipendija isplaćuju pak, Split – 261, Novska – 164 i Oroslavje – 54.

ULAGANJE U BUDUĆNOST: Više od 27 milijuna kuna za 3017 učeničkih stipendija za deficitarna zanimanja

Rijeka, Dubrovnik i Jaska stipendiraju vukovarske studente

Uz to što stipendira 55 svojih studenata, te je jedan od tek 15 gradova koji za stipendije izdvajaju preko milijun kuna u proračunu, Grad Dubrovnik godišnje stipendira i 10 studenata iz Vukovara. Studente na natječaju bira Grad Vukovar, a Grad Dubrovnik isplaćuje im po 800 kuna mjesečno kroz 10 mjeseci godišnje. Deset vukovarskih studenata sa po 800 kuna mjesečno još od od 2010. godine stipendira i Grad Rijeka, a dvoje ih dobiva stipendiju od Grada Jastrebarsko, piše Gradonačelnik.hr.

Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević, pak, jedini u Hrvatskoj od svoje plaće stipendira studente. On se odmah po stupanju na dužnost, odrekao gradonačelničke plaće, službenog automobila, mobitela, dnevnica i ostalih dužnosničkih beneficija, te je osnovao Fundaciju iz koje se, novcem od njegove gradonačelničke plaće – oko 9.200 kuna mjesečno, financiraju stipendije za 12 najboljih redovnih studenata iz Grada Gospića.