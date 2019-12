VELIKA ANALIZA NET.HR-A: Šizofren HDZ, šifrirana poruka Kolinde na početku, propalo udvaranje i Milanovićeva nada u sučeljavanje

Nakon prvih govora dvoje preostalih predsjedničkih kandidata u noći prvog kruga izbora, njihove izglede za pobjedu analizira Đurđica Klancir

Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarovć bolno ulazi u drugi krug. Kao i zapravo cijeli HDZ. Unatoč svim anketama i najavama, ona nije pobijedila u prvom krugu, tijesno je druga, ali za petama joj je bio njezin najžešći kritičar, kandidat koji se tjedan dana prije prvog kruga zapravo njezinim glasačima ponudio kao bolje rješenje od nje. Kandidat kojem većina anketa nije davala toliko visok rezultat, za kojeg se vidjelo da raste – ali se nije znalo koliko je točno narastao. Miroslav Škoro je doista uspio osvojiti mnogo veći broj glasača, pa i vrlo vjerojatno onih tajnih, HDZ-ovaca koji su javno govorili da će glasati za službenu stranačku kandidatkinju ali su onda potajice ipak zaokružili – Škoru. No, nije bilo dovoljno. Izgubio je, ostao treći, ali taman toliko da se može ponašati u noći nakon prvog kruga kao svojevrsni “mali pobjednik”.

Govor Kolinde Grabar Kitarović trajao je duplo duže od govora Zorana Milanovića. Bio je borben, s pregršt šifriranih poruka u svim smjerovima. Koristila je vjerojatno i dijelove govora koji su joj pisali za slučaj da bude prva – ali nije bila prva. Na njoj se zapravo vrlo jasno vidjelo da nije nije bila sigurna hoće li ući u drugi krug. Nosila je na licu izraz pravog olakšanja, ono kad čovjek strahuje da će se osramotiti, pa se ipak izvuče.

Još prije proglašenja konačnih rezultata HDZ-ovci koji su još prije tjedan dana napadali Škoru što se obraća HDZ-u, počeli su govoriti o njemu kao o svom drugog kandidatu. Davor Božinović je, primjerice, tvrdio da on nikada nije doživljavao Škoru kao desničara. Svima im se iznenada činilo da je Škoro njihov. I da će u drugom krugu sada samo nastaviti fajt između “naših” i “njihovih”, između glasača desnog centra i lijevo-liberalnih glasača.

No, Miroslav Škoro u noći nakon prvog kruga nije se dao jednostavno prevesti na stranu HDZ-a, nego je naprotiv najavio da on i njegovi nastavljaju plesti “još čvršću mrežu” za naredne parlamentarne izbore, da nastavlja ovaj posao „vraćanja Hrvatske narodu“. Čestitao je kandidatima koji su ušli u drugi krug, ali opet je naglasio da su oni „dva lica istog sustava“. Dakle, ako je suditi po prvoj noći nakon prvog kruga, Škoro nipošto neće pozvati svoje glasače da daju glas Kolindi Grabar Kitarović. Dapače, moglo bi se reći da očekuje od njih da ne kvare posao koji su započeli. A to je posao mijenjanja HDZ-a, ali i cjelokupne hrvatske političke scene.

Što Kolinda može obećati onima koji su htjeli Škoru?

Za Zorana Milanovića ovaj drugi krug nipošto nije lagan, dapače, vrlo je neizvjestan, ali za Grabar Kitarović i HDZ je mnogo više neugodan. Ona ide u drugi krug pogažena u Vukovaru, zapravo, u većem dijelu Slavonije, jako poražena u Zagrebu, u Splitu, u Zadru. Ulazi u drugi krug opterećena vrlo vidljivim dokazom da se HDZ raskolio, da je jako mnogo birača kojima se ona obraćala pokazalo da je ne želi. U jednom trenutku ona je čak teatralno poručila – „Čula sam vašu poruku“ – ali nipošto nije objasnila što uopće može učiniti sa tim saznanjem, s tim golemim brojem glasača koji su je ostavili nakon pet godina mandata. Možda je jedino bilo znakovito u noći nakon prvog kruga da k sebi nije pozvala u prvi red svog omiljenog suradnika i prijatelja, Milana Bandića.

Doista, što može obećati predsjednička kandidatkinja Grabar Kitarović glasačima koji su htjeli Škoru? Koji su i njoj i HDZ-u predvođenog Andrejem Plenkovićem poručivali da to nije ono što oni očekuju? I Kolinda Grabar Kitarović i HDZ u naredna dva tjedna zapravo poniru u posve šizofreno stanje: od toga da se neće usuditi izbacivati Stevu Culeja koji je pretrčao kod Škore otvoreno nekoliko dana prije prvog kruga, do toga da će vjerojatno pokušati trgovati po županijama, općinama i gradovima koji su ih „napustili“. A nema sumnje ni oko toga da će se provoditi i interne istrage tko je gdje podbacio.

A što preostaje Zoranu Milanoviću? On polaže velike nade u sučeljavanja, želi se dokazati kao superioran političar u odnosu na nesigurnu i nepredvidljivu političarku koja je upravo u prvom krugu ispalila neke od svojih najvećih bisera svih vremena: od posla za 8000 tisuća eura do pokojnih kojima je drago da su pokojni. Milanović se također nada da će pridobiti one koji su glasali za Darija Juričana, Daliju Orešković i Katarinu Peović, ali posve je sigurno da neće dobiti sve te glasove, da će dio njihovih glasača ostati doma. Među njima ima onih koji naprosto misle da Milanović nije dobar predstavnik ljevice ili da mu se ne smije oprostiti način na koji je vodio Vladu – unatoč svim njegovim obećanjima da se promijenio, da je mnogo naučio iz svih svojih grešaka, unatoč svim obećanjima da više nije bahat.

Konačno, ima i onih koji strahuju da će u odnosu na premijera, Andreja Plenkovića, postojati samo nijanse razlike ako pobijedi Kolinda Grabar Kitarović ili Zoran Milanović. Cinici čak misle da će se Milanović i Plenković razumjeti i voljeti još više od Grabar Kitarović i Plenkovića.

Jedno je sigurno: sučeljavanja će biti prava poslastica

Zoran Milanović, osim toga, nosi biljeg onog koji se s centra-lijevo pokušao malo više pomaknuti k centru, koji se pokušao dopasti braniteljski udrugama, koji se iznenada dosjetio čak i „djeda ustaše“ – i pri tome nije uspio. Hoće li sada on i njegov tim uspjeti smisliti nekakvu formulu koja bi ga mogla malo više pomaknuti k centru a da se to opet ne pretvori u fijasko. Milanović je u svom govoru pokazao da će to pokušati. Govorio je, zapravo, vrlo oprezno, pokušao je ići u širinu, „prema nikome s mržnjom“. No, svatko tko u Hrvatskoj pokuša ići previše široko kad-tad naiđe na pitanje kada se mora odrediti.

I on i Grabar Kitarović kunu se da se žele okrenuti prema budućnosti. Ali svi znamo da će ih najviše odrediti hod po minskom polju: Za dom spremni-pobačaj-Crkva-odnos prema manjinama. On će možda njoj predbacivati Bandića i Mamića, a ona njemu Čermaka. I tako dalje.

Unatoč afirmativnom smjeru koji je Milanović pokušao trasirati u svom govoru nakon pobjede u prvom krugu, posve je jasno da neće moći izbjeći te teme u kojima će opet teći krv i partizana i ustaša i opet će se mjeriti domoljublje. I tu će se vidjeti prave, duboke razlike između ovo dvoje kandidata, i to će biti teme u kojima će se moći mjeriti može li uopće netko od njih dvoje nepredvidljivo proširiti krug novih glasača. Ili motivirati glasače koji ni sada nisu izašli na izbore.

Griješe oni koji kažu da je pobjeda Kolinde Grabar Kitarović predvidljiva, gotovo sigurna. Nipošto. U izborima za predsjednika traži se osoba, traži se jaka osobnost, traži se nešto drugačije, dojmljivo. To su izbori koji ne trpe jednostavno zbrajanje po strankama, po taborima. Vidjelo se to kada je dva puta pobjeđivao Stipe Mesić, pa i kada je pobijedio Josipović.

U prednosti su na predsjedničkim izborima do sada bili više oni koji nisu bili kalkulanti, koji su se usudili pokazati kao osobe, koji bi se bili spremni i malo oteti stožerima i savjetnicima. Traži se jasnoća. Primjerice, Ivo Josipović je prvi puta bio mnogo jasniji, jednostavniji, a drugi put se izgubio u mreži savjetnika i poruka. Sada se upravo s time muči Kolinda Grabar Kitarović, više nego Milanović. Svojim dvostruko dužim i nespretnim govorom upravo uoči prvog dana drugog kruga dala neznatnu prednost svom protukandidatu.